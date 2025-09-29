De Bruyne per il Napoli deve essere una soluzione, non un problema. E senza volerlo sta pure pestando i piedi a McTominay

De Bruyne per ora è un corpo estraneo, stridente il confronto con Modric (Repubblica)

Repubblica on line dedica un approfondimento a De Bruyne, al suo non essere ancora riuscito a rientrare nel corpo e nell’anima di questo Napoli. Ne scrive Marco Azzi:

Non ingannino i tre gol segnati (due su calcio di rigore) nelle prime 5 giornate del campionato. Il vero Kevin De Bruyne in Italia non si è ancora mai visto ed è apparso stridente a San Siro il confronto con Luka Modric, che invece ha dimostrato a 360 gradi di essere già al centro del progetto Milan: dal punto di vista tecnico ed emotivo.

Kdb continua a essere un corpo estraneo e si spiega anche così il suo gesto di insofferenza quando ha dovuto lasciare il campo nel match scudetto contro i rossoneri.

Il nuovo 4-1-4-1 ha tuttavia tolto equilibrio agli azzurri, meno solidi nella fase difensiva e in difficoltà – complice l’infortunio di Romelu Lukaku – pure in attacco. Tutti si sono messi al servizio di KDB ed è per questo che d’ora in poi toccherà a lui fare di più per la squadra

De Bruyne per il Napoli deve essere infatti una soluzione, non un problema: al di là dei tre gol già segnati in cinque giornate. Il campione belga invece non è riuscito per il momento a fare quasi mai la differenza e sta pestando senza volerlo pure i piedi a McTominay, che ha un po’ meno spazi per i suoi inserimenti in attacco. Urge dunque un immediato cambio di rotta, già dalla sfida contro lo Sporting Lisbona in Champions. Conte ha stimolato con il cambio l’orgoglio di KDB e adesso si aspetta la sua reazione sul campo. La rabbia al momento della sostituzione del belga può essere in tal senso un segnale persino positivo.