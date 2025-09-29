Home » Approfondimenti » Media e social

De Bruyne per ora è un corpo estraneo, stridente il confronto con Modric (Repubblica)

De Bruyne per il Napoli deve essere una soluzione, non un problema. E senza volerlo sta pure pestando i piedi a McTominay

Napoli's Belgian midfielder #11 Kevin De Bruyne applauds during the UEFA Champions League league stage football match between Manchester City and Napoli at the Etihad Stadium in Manchester, north west England, on September 18, 2025. (Photo by Darren Staples / AFP)

Repubblica on line dedica un approfondimento a De Bruyne, al suo non essere ancora riuscito a rientrare nel corpo e nell’anima di questo Napoli. Ne scrive Marco Azzi:

Non ingannino i tre gol segnati (due su calcio di rigore) nelle prime 5 giornate del campionato. Il vero Kevin De Bruyne in Italia non si è ancora mai visto ed è apparso stridente a San Siro il confronto con Luka Modric, che invece ha dimostrato a 360 gradi di essere già al centro del progetto Milan: dal punto di vista tecnico ed emotivo.

Kdb continua a essere un corpo estraneo e si spiega anche così il suo gesto di insofferenza quando ha dovuto lasciare il campo nel match scudetto contro i rossoneri.

Il nuovo 4-1-4-1 ha tuttavia tolto equilibrio agli azzurri, meno solidi nella fase difensiva e in difficoltà – complice l’infortunio di Romelu Lukaku – pure in attacco. Tutti si sono messi al servizio di KDB ed è per questo che d’ora in poi toccherà a lui fare di più per la squadra

De Bruyne per il Napoli deve essere infatti una soluzione, non un problema: al di là dei tre gol già segnati in cinque giornate. Il campione belga invece non è riuscito per il momento a fare quasi mai la differenza e sta pestando senza volerlo pure i piedi a McTominay, che ha un po’ meno spazi per i suoi inserimenti in attacco. Urge dunque un immediato cambio di rotta, già dalla sfida contro lo Sporting Lisbona in Champions. Conte ha stimolato con il cambio l’orgoglio di KDB e adesso si aspetta la sua reazione sul campo. La rabbia al momento della sostituzione del belga può essere in tal senso un segnale persino positivo. 

