De Bruyne ha mostrato limiti atletici, in certe partite può fare il falso nove (Gazzetta)

Nell’analisi su Hojlund, su come cambia il Napoli con l’acquisto del danese, si fa strada un’altra ipotesi per l’attacco azzurro. Né Lucca né Hojlund bensì De Bruyne falso nove. Sarebbe strano dopo novanta milioni spesi per due calciatori come il danese e Lucca ma tutto può essere.

Scrive la Gazzetta con G. B. Olivero:

Esiste anche una soluzione in più, che sabato sera a un certo punto avevamo immaginato di vedere con l’eventuale inserimento di Lang al posto di Lucca e lo spostamento di De Bruyne nel ruolo di falso nove. In certe partite questa può diventare un’arma tattica preziosissima: un 4-3-3 con la mediana dello scorso anno (Anguissa-LobotkaMcTominay) e due ali pronte a tagliare (Politano o Neres e Lang) sui suggerimenti del belga, impegnato a gestire il pallone e il traffico con la sua intelligenza tattica e la bravura tecnica. De Bruyne sabato ha mostrato limiti atletici, che dovrebbero essere momentanei (anche perché altrimenti con Conte non si gioca). Da falso nove gli spetterebbe una fetta di campo minore e gli si aprirebbe la porta. Insomma, un’opzione in più su cui Conte sicuramente ragionerà.

De Bruyne stroncato dai tifosi belgi: «La migliore azione è stata la sostituzione». Ma la sua maglia va a ruba

“Il ritardatario della partita”. Scrive così il portale belga Hln molto attento alle vicende di Kevin De Bruyne. Hln è impietoso (o realista) per quel che riguarda la prestazione di ieri sera della stella del Napoli di Antonio Conte, e i commenti dei tifosi lo sono ancor di più. «La sua migliore azione è stata la sostituzione». Da due giorni l’inviato del portale ha scandagliato Napoli per “vedere l’effetto che fa”. E ne è uscito un quadro contrastante. Ai tifosi, capaci di spendere ogni cifra per la sua maglietta, il belga non ha regalato una prestazione degna del suo nome.

Hln scrive:

Il gol decisivo di Anguissa all’ultimo minuto ha mandato in visibilio i tifosi del Napoli ma per Kevin De Bruyne (34), il suo esordio al Maradona è stata da dimenticare in fretta. “Kdb” non è riuscito a lasciare il segno. Secondo i media italiani, “il peso del debutto al Maradona” si è fatto sentire sul Diavolo Rosso che ha anche “rallentato la partita”.

Leggendo i commenti ne esce un De Bruyne venduto dal City perché non riesce più a stare al passo con i ritmi della Premier. Dirk Claeys scrive: “Al City non ce la faceva più, fisicamente e mentalmente non era abbastanza in forma, vedremo quanto durerà a Napoli!”. Johan Planckaert aggiunge: “Non è in forma, perché al City lo hanno lasciato andare? Si sta avvicinando alla fine della sua carriera. Sta diventando più lento e meno preciso. È normale. Cosa immaginavano al Napoli?”. Daniele Schuurman ricorda: Vogliono trasformarlo in un Maradona, e ovviamente se la sono cercata perché nessuno può sostituirlo, sarà una situazione difficile per Kevin. Avrebbe potuto urlare a tutti di abbassare le aspettative, ma nessuno lo farebbe. Lasciare il City significa anche essersi messo alle spalle il meglio. È un bravo calciatore, e non ce ne sono molti in giro”. Herman Thys consiglia: Non deve lasciarsi mettere pressione dalla stampa. Dategli il tempo di adattarsi. Jean Paul De Bruyne è impietoso: “La sua migliore azione è stata la sostituzione”.