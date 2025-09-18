De Bruyne accolto con cori e striscioni dai tifosi del City
L'attaccante del Napoli, che aveva lasciato il City in estate, è tornato all'Etihad Stadium per la sfida di Champions ritrovando il calore dei suoi tifosi
👏👏👏 Bonito homenaje de la afición del City a De Bruyne, que hoy vuelve con la camiseta del Nápoles #UCL pic.twitter.com/6XVPDJh07e
— MARCA (@marca) September 18, 2025
👑🇧🇪Schitterend: Kevin De Bruyne keert met Napoli terug bij Manchester City en ziet dan DIT als hij het veld betreedt ⤵️#mcinap #KdB #KingKev
Beeld: Ziggo Sport pic.twitter.com/xHmzif5xLF
— FCUpdate.nl (@FCUpdate_nl) September 18, 2025