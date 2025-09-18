De Bruyne accolto con cori e striscioni dai tifosi del City

Su Dazn telecronaca da Marte di Milan-Bologna: perenne elogio della squadra di Italiano che non ha fatto un tiro in porta

di Fabio Avallone - Non se ne può più dell'elogio del nulla. A calcio si gioca per fare gol. Il Milan ha vinto, colpito 4 pali, s'è divorato gol, rigori negati. Ma per Dazn il Bologna ha imposto il suo gioco