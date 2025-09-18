Home » Cultura e società » Mondo tifo

De Bruyne accolto con cori e striscioni dai tifosi del City

L'attaccante del Napoli, che aveva lasciato il City in estate, è tornato all'Etihad Stadium per la sfida di Champions ritrovando il calore dei suoi tifosi

De Bruyne

Dc Napoli 30/08/2025 - campionato di calcio serie A / Napoli-Cagliari / foto Domenico Cippitelli/Image Sport nella foto: Michael Folorunsho-Kevin de Bruyne

Manchester City-Napoli, è un ritorno a casa per De Bruyne che è entrato all’Etihad Stadium con una calorosissima accoglienza da parte die tifosi inglesi.  Ad inizio gara cori dei tifosi inglesi per De Bruyne e striscione che recita “King Kev”.

Correlate