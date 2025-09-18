Home » Approfondimenti » Media e social

Costacurta: «Espulsione giusta, Di Lorenzo ha letto male la traiettoria»

A Sky: «Il City si è reso pericoloso solo sulle palle inattive ed è strano veder soffrire il Napoli su queste palle, ma se guardiamo l'altezza del City si può capire. Sarà difficile, ma ci speriamo»

Costacurta Nazionale Napoli
Nell’intervallo di Manchester City-Napoli, negli studi di Sky Sport, Billy Costacurta ha commentato la prima frazione di gioco.
«Il Napoli sta resistendo col cuore e con grandissima attenzione dopo l’espulsione di Di Lorenzo
Sull’espulsione
«Sicuramente l’espulsione c’era. Credo che Di Lorenzo abbia letto male la traiettoria».
Sulle parate di Milinkovic Savic
«Belle parate. Il City si è reso pericoloso solo sulle palle inattive ed è strano veder soffrire il Napoli su queste palle, ma se guardiamo l’altezza del City si può capire. Sarà difficile, ma ci speriamo»
Correlate