Costacurta: «Espulsione giusta, Di Lorenzo ha letto male la traiettoria»

«Belle parate. Il City si è reso pericoloso solo sulle palle inattive ed è strano veder soffrire il Napoli su queste palle, ma se guardiamo l’altezza del City si può capire. Sarà difficile, ma ci speriamo»
di Mattia Fele - Strano che non sia avvenuto subito dopo il 4-0 al Lecce. L'Atalanta ha tenuto il pugno duro ma poi ha capito che non può davvero tenere fuori rosa il giocatore più forte della sua storia recente
Juventus-Borussia 4-4, Barcellona-Valencia 6-0, Bayern-Amburgo 5-0: solo alcuni esempi di un calcio esagerato. Numeri esponenziali di gol, papere clamorose ed errori arbitrali accendono il dibattito sul vero spettacolo del pallone.