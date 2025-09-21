Conte non fa cambi contro il Pisa, la panchina può attendere (può sperare Gilmour)

Il Corsport. Politano a Manchester ha giocato 55 minuti. Di Lorenzo e De Bruyne appena 20. Quindi non sono stanchi

Conte non fa cambi conto il Pisa, la panchina può attendere

Niente cambi contro il Pisa. Come se la campagna acquisti estiva non fosse mai esistita. In realtà giocheranno Beukema (Rrahmani è infortunato), De Bruyne e Hojlund. I magnifici quattro del centrocampo sono riconfermati in blocco.

Ne scrive il Corriere dello Sport con Fabio Mandarini.

Al di là della conferma di Hojlund al centro dell’attacco, come totem e riferimento del 4-1-4-1 cucito e tagliato a misura dei Fab Four di centrocampo, partiranno dall’inizio Di Lorenzo e De Bruyne. I due protagonisti più sfortunati della notte di Manchester: giovedì, il capitano ha giocato soltanto diciotto minuti prima dell’espulsione e Kevin ha lasciato dopo ventisei minuti il campo che ha fatto da sfondo alla sua leggendaria carriera per dieci anni. Il sacrificato per riequilibrare l’assetto in dieci: fuori Kdb e dentro Olivera, con Spinazzola dirottato a destra. Eccolo, il primo di pochi dubbi di formazione: l’esterno sinistro.

Conte porta con sé sempre il dubbio portiere

In difesa. Spina è partito dall’inizio contro Cagliari, Fiorentina e City mentre il collega uruguaiano, dopo il Sassuolo, ha collezionato un numero sostanzioso di minuti soltanto in Champions. L’idea che domani possa toccare a lui la palma di titolare nella casella sinistra della difesa a quattro è fondata, ma ovviamente Conte valuterà ancora nella rifinitura di oggi le condizioni dei suoi esterni. Per il resto, Rrahmani è tornato in gruppo pur avendo perso un po’ di smalto: un recupero importante dopo l’infortunio muscolare rimediato con il Kosovo che l’ha costretto a saltare le trasferte a Firenze e in Inghilterra. Al centro della difesa, intanto, si va verso la conferma della coppia Beukema-Buongiorno. Mentre in porta, dicevamo, Milinkovic-Savic e Meret sono di nuovo testa a testa. Magari oggi se ne saprà di più.

Conte, parallelamente, riflette sul centrocampo: Gilmour, mai titolare finora, è pronto alla sua prima dall’inizio per uno dei tre Fab con più minuti accumulati tra Napoli e nazionali. Escluso De Bruyne, certo: anche in questo caso, la rifinitura fornirà qualche indicazione in più sulla complessiva condizione dei mediani. Tra l’altro, c’è pure Elmas a rappresentare una soluzione, soprattutto in corsa. Per quel che riguarda la fascia destra, per Politano dovrebbe valere il discorso già fatto per Di Lorenzo e Kdb: giovedì a Etihad è stato sostituito dopo 55 minuti. E per di più sta vivendo un momento di forma psicofisica eccellente e nei meccanismi del sistema di Conte è diventato un perno difficilmente sostituibile.