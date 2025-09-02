Conte ha due squadre, solo Anguissa non ha il sostituto (Gazzetta)

A mercato chiuso, la Gazzetta osserva che adesso Antonio Conte ha due squadre e la seconda non è affatto scarsa. Anzi. Se consideriamo nomi come Beukema, Lang, Neres, Elmas, Gutierreze. La rivoluzione è stata completata.

Scrive la Gazzetta con Vincenzo D’Angelo:

Sarà ancora un cantiere aperto come sottolinea spesso il suo allenatore, ma quanto potrà essere divertente tornare a lavorare dopo la pausa per le nazionali con questo nuovo Napoli? Rivoluzione completata, adesso sì che Antonio Conte potrà sbizzarrirsi con la fantasia. Lui che è un mago nel tirare fuori il meglio da ogni giocatore in qualsiasi condizione, figuriamoci cosa potrà inventarsi ora che la società ha messo a segno gli ultimi colpi, garantendo una rosa di due titolari per ruolo, più altri giovani che potranno essere utili in caso di necessità.

Il Napoli camaleontico di un anno fa si è arricchito, ha messo su una panchina XXL e inserito quei giusti tasselli di qualità che sono mancati nella scorsa stagione. Nove volti nuovi, praticamente rivoluzionato “l’altro Napoli”: all’appello mancherebbero il vice Di Lorenzo (ma è rimasto Mazzocchi, per la gioia di Conte, società e tifosi: rischiava l’addio per via della lista) e l’alter-ego di Anguissa, ma – come detto – l’infortunio di Lukaku ha scombussolato i piani di fine mercato. Ma il Napoli ne è uscito comunque alla grande.Due titolari per ruolo, dicevamo. Senza contare Lukaku, ovvio. E senza considerare un giovane per reparto a completare il mosaico della bellezza messo in piedi da Manna e De Laurentiis, che prevede anche gli “under” Marianucci in difesa, Vergara in mediana e Ambrosino davanti.

Conte: «Ai ragazzi ho detto che anche con lo 0-0 sarei stato soddisfatto della prestazione»

L’allenatore del Napoli, Antonio Conte, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa dopo Napoli-Cagliari 1-0.

Grande determinazione fino alla fine, ma qualcosa è mancato?

«Siamo mancati nei 11 metri e non nella costruzione perché abbiamo mosso bene la palla e messo tantissime palle dentro, ma non siamo stati bravi ad attaccare davanti. Abbiamo avuto tante occasioni per fare gol. Io ai ragazzi ho detto che anche con lo 0-0 sarei stato soddisfatto della prestazione. Non mi aspettavo un Cagliari così difensivo, forse siamo stati bravi noi a imbrigliarli. la squadra è sul pezzo ed è una vittoria frutto del lavoro e della voglia da parte di tutti. Sono contento dell’esordio di un altro ragazzo del settore giovanile. Però negli ultimi 11 metri dovevamo essere più cattivi e precisi ».

L’esultanza al gol di Anguissa.

«Quello che ho detto e continuerà a dire è che per noi sarà veramente importante mostrare questa determinazione e ferocia. La partita mi è piaciuta perché abbiamo dominato e non abbiamo concesso niente ad una squadra che ha dei giocatori di valore. Avere questa perseveranza e questa tenacia e fiducia nel gol, mi rende contento perché vedo una squadra che lavora in maniera seria. Mi è piaciuto l’ingresso di Lang che ha avuto un buon impatto. Bisogna avere un po’ di pazienza per isterie questi ragazzi nuovi. però anche oggi Los radio ci ha trascinato, questo connubio è troppo importante e non dobbiamo mai perderlo».

In queste prime giornate sono arrivati gol e assist dal centrocampo

«Qualcuno deve anche segnare, se di attaccanti ne abbiamo uno solo è più semplice che segnino gli altri, l’ìmportante è che i gol arrivino. Oggi anche Lorenzo poteva fare gol, si sta applicando molto e bisogna avere pazienza perché vengono da una realtà diversa con una pressione diversa. Sta anche a me sviluppare il materiale che ho a disposizione».