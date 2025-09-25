Connors: «I giovani devono migliorare, perché serve qualcuno che entri nella rivalità Sinner-Alcaraz»

La rivalità tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz ha quasi monopolizzato la stagione tennistica, appassionando i tifosi. I due tennisti sono arrivati a sfidarsi in finale in tre Slam (Roland Garros, Wimbledon e US Open) e due Master 1000 (Roma e Cincinnati). Una situazione che secondo l’ex tennista Jimmy Connors potrebbe non cambiare in futuro. Lo ha spiegato al suo podcast Advantage Connors

«È pazzesco quello che sta facendo Novak Djokovic alla sua età perché ci sono solo due giocatori in grado di esprimere un livello più alto del suo. È incredibile. I giovani giocatori dovranno migliorare, lo dico con il massimo rispetto. Altrimenti sarà un duello continuo Alcaraz-Sinner, Alcaraz-Sinner e ancora Alcaraz-Sinner. È quello che abbiamo visto negli ultimi otto Slam. Federer e Nadal hanno improvvisamente dovuto fare i conti con Djokovic e Murray durante la loro rivalità.

Leggi anche: Sinner e le sfide con Alcaraz: «Ormai sono battaglie che richiedono preparazione, ne ebbi il sentore già nel 2022»

Ci sono stati avvenimenti che hanno reso il duello più emozionante. Ora serve qualcuno che entri in questa rivalità tra lo spagnolo e l’azzurro. I tennisti stanno diventando più intelligenti in campo. Alcaraz ha iniziato fin da giovanissimo a capire come stare in campo. Ecco perché giocatori del calibro di Alexander Zverev e Stefanos Tsitsipas devono capire in fretta cosa fare. La loro finestra di opportunità per vincere uno Slam si sta chiudendo piuttosto velocemente» .