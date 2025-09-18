Condò: «Il City ha avuto bisogno di due giocate di campioni per andare in porta anche in 11 contro 10»

A Sky: «Non ne avrei mai avuto il coraggio di sostituire De Bruyne. Conte si è preso la responsabilità di questo cambio ed è questa la differenza tra un allenatore top e uno che non lo è»

Dopo la sconfitta del Napoli contro il Manchester City in Champions negli studi di Sky si commenta l’espulsione di Di Lorenzo che ha lasciato la squadra in 10

Costacurta: «Sì. Si è pensato subito a lui. È chiaro che c’erano altre possibilità. ma è una scelta condivisibile».

Condò: «Non ne avrei mai avuto il coraggio. Conte si è preso la responsabilità di questo cambio ed è questa la differenza tra un allenatore top e uno che non lo è. Poi il Manchester ha avuto bisogno di due giocate di campioni per andare in porta anche in 11 contro 10, questo dice che l’organizzazione difensiva allestita da Conte era molto buona».

Ghoulam sulla sostituzione di Politano: «È anche una scelta tattica per passare a 5 in difesa perché era un momento in cui il City stava attaccando e poi era stato ammonito da poco. Dock ha fatto fatica per tutta la partita col raddoppio di Politano. Sono scelte tattiche che si fanno e dispiace che non abbiano funzionato».