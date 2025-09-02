Comolli si è fatto un nuovo nemico: Al Khelaifi. L’ultima notte ha cambiato le carte in tavola per Kolo Muani (L’Équipe)

L'Equipe scrive che il club torinese ha proposto un prestito oneroso da 30 milioni con bonus in caso di Champions. Al-Khelaïfi non l’ha presa bene. E Kolo Muani è finito al Tottenham

Comolli si è fatto un nuovo nemico: Al Khelaifi. All’ultima notte ha cambiato le carte in tavola per Kolo Muani (L’Équipe)

L’articolo de L’Équipe su Kolo Muani si apre così:

“Bisognerà, senza dubbio, nella biografia di Damien Comolli, scrivere un capitolo sulla sua estate 2025. Il nuovo direttore generale della Juventus Torino, così coriaceo nelle trattative, si sarà fatto molti nemici in questa fase. L’ex patron del Tolosa ne conta uno nuovo da qualche giorno: Nasser al-Khelaïfi.”

L’accordo prima e dopo

L’Équipe scrive che il passaggio di Kolo Muani alla Juventus sembrava già cosa fatta: “Il presidente del Psg, stanco delle tergiversazioni in un dossier in cui le discussioni erano state avviate da mesi, aveva ripreso in mano la situazione. Con un obiettivo: riuscire a concludere rapidamente, tramite un prestito con obbligo di riscatto, la partenza di Randal Kolo Muani.

Parigi riteneva coerente la struttura dell’operazione. L’attaccante, da settimane già d’accordo contrattualmente con il club italiano, si proiettava di nuovo in un contesto piemontese che aveva apprezzato durante il recente prestito. Tutto andava nella direzione di una rapida conclusione.”

Ma Comolli è un uomo delle sorprese: “Domenica sera, l’affare è cambiato: secondo fonti parigine, la Juventus ha modificato la sua offerta con un prestito oneroso di circa 30 milioni di euro con bonus (10 milioni a stagione) in caso di qualificazione Champions. Una svolta improvvisa che non è affatto piaciuta ai dirigenti del Psg.”

Openda alla Juventus e Kolo Muani al Tottenham

In pochi se lo aspettavano, ma…“Domenica sera, mentre la Juventus lanciava la sua offensiva sull’attaccante del Lipsia Loïs Openda, l’accordo si è spento. In questi periodi di mercato, le direzioni sportive dei club europei sono reattive: l’Aston Villa e il Newcastle si sono mossi rapidamente. E nella notte tra domenica e lunedì, il Tottenham di Daniel Levy, già interessato lo scorso inverno, è riemerso”.