Comolli: «La Juventus ora è più forte nonostante i paletti della Uefa. Nessun litigio col Psg»

In conferenza: «Abbiamo avuto e abbiamo ottimi rapporti con le grandi squadre. Cercavamo giocatori come Zhegrova e Openda anche per ringiovanire la rosa»

Il direttore generale della Juventus Damien Comolli è intervenuto a margine della conferenza stampa di presentazione di Zhegrova e Openda, gli ultimi due acquisti dei bianconeri sul gong del mercato estivo. Di seguito un estratto significativo del suo intervento.

Comolli: «Dopo il mercato possiamo dire che la Juve è più forte»

«Abbiamo cercato di trovare il giusto equilibrio tra la situazione finanziaria, soprattutto sul fair play finanziario Uefa, e la rosa da rendere competitiva che ababiamo cercato di rinforzare. Penso che siamo riusciti a farlo, a trovare il giusto equilibrio. Noi abbiamo acquisito Openda e preso Conceicao e David. Poi siamo riusciti a prendere alla fine Zhegrova e Openda. Volevamo confermare la spina dorsale della squadra e non eravamo a nostro agio a vendere alcuni giocatori che avranno un grande ruolo per il futuro. Abbiamo deciso i giocatori che volevamo tenere in virtù di questo pensiero.

Per quanto riguarda Zhegrova e Openda siamo entusiasti di esser riusciti a prenderli. Io ho potuto ammirare la creatività di Zhegrova l’ho potuta ammirare quando ero presidente del Tolosa ed è esattamente quello che stavamo cercando. Su Openda volevamo le sue qualità di rifinitura e siamo lieti di dare il benvenuto anche lui. Ho letto articoli di discussioni con il presidente del Psg. Sono bugie, tutto falso. Qualcuno ha cercato di manipolare una situazione che non esiste. Ho sempre sostenuto i grandi club e ho sempre avuto un ottimo rapporto e lo stesso è stato con il Psg. Abbiamo concluso la finestra di mercato con successo, ci sentiamo più forti. Crediamo di poter essere competitivi e spingerci avanti con i risultati.

Siamo anche tra i più giovani della Serie A, lo abbiamo fatto intenzionalmente. Sono davvero soddisfatto di come abbiamo condotto il calciomercato. Ringrazio la proprietà per l’impegno durante la finestra, c’è stata grande presenza, impegno e disponibilità. Sono sempre stato spronato a spingermi oltre e a raggiungere gli obiettivi, ci ha dimostrato il grande impegno e dedizione nei confronti del club.»