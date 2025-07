Quanta tristezza che mette l’annaspare della Juventus sul mercato, è ormai un peso per la famiglia Agnelli

Non so se esista una Madonna della Juventus, ma sarebbe ora che qualcuno la pregasse e che piangesse lacrime bianconere. Capisco che ci si debba adeguare al momento particolarmente sfigato e che il calcio vada sincronizzato ai tempi complessivamente di merda che stiamo vivendo. Anche il calcio infatti segue l’arrancare dell’Italia e le nostre vecchie categorie sono state da tempo demolite, ma l’annaspare della Juventus nel mare già fin troppo piatto del calciomercato inquieta, rimescola le carte, confonde, sciaborda le budella. E impone preghiere sentite da parte degli juventini la cui fede si va indebolendo.

Non riesco ad adattarmi, per consuetudine, tradizione e storia, alle dimesse condizioni esistenziali ormai patologiche di una Juventus che vive alla giornata: la lentezza esaperante del suo stare nel calcio con le stesse reazioni di un bradipo e quel “SE” di fondo che precede sempre qualsiasi cosa debba succedere. Come precondizione, come attesa di qualcosa che di fatto non dipende da te, come incapacità di scavalcarlo e di evitarlo.

La lentezza è quella di una Juventus che è ancora sostanzialmente rimasta uguale a se stessa, incapace di cambiare, di imporsi nemmeno una rivoluzione, ma almeno un indirizzo preciso. Non so, ma David mi sembra la fotocopia degli attaccanti che lo hanno preceduto e non ci vedo dentro la rogna di un Vieri o un Bettega. Ma che cosa può farsene la Juventus di David se già nulla hanno cambiato quelli prima di lui e che a lui somigliavano?

Mentre il “SE” sono tutti quei lacci da scarpe in cui si inciampa o che addirittura legano i polsi. E cioè SE Conte arrivi o piuttosto non si debba lasciare Tudor sulla panchina, SE non si sa prima cosa faccia e dove vada Vlahovic, oppure SE Conceição resti o meno, SE Osimhen possa limare le proprie pretese pur di giocare la prossima stagione in Italia, SE Comolli e Modesto, i due francesi con cognome italiano, i nuovi Otto & Barnelli del nostro football, sapranno sfondare questa cappa di depressione e poraccitudine che da decenni non si vedeva così contagiante, preoccupante e infestante come la gramigna.

Lo stesso fatto che la maggior parte del tempo trascorso dalla fine della stagione a oggi sia stata impiegata per Comolli e Modesto a me pare il segno dell’ inesorabile scivolare della Juventus verso il basso. Il calciomercato fatto sui dirigenti la trovo una contraddizione in termini, bravi o meno che siano comunque è gente che non farà mai gol.

È una questione di soldi, certo, ma è anche e soprattutto una questione di polso, di volontà, di strategia politica, di visione. Basterebbe volere una Juventus diversa, migliore e più forte e tutto sarebbe possibile, perché la Juventus è sulle spalle di Elkann e della famiglia Agnelli e non di uno sfigato qualsiasi.

La situazione così imbarazzante mi fa ovviamente pensare a come sia cambiato il rapporto tra la stessa famiglia Agnelli e la Juventus, oggi non più così gioiello e orgoglio di famiglia. Ma piuttosto un peso. E ovviamente non è buon segno, forse addirittura un presentimento.