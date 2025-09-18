Christillin: «Dopo il derby l’Avvocato passava da Boniperti e gli raccontava cose incredibili inventate» (Gazzetta)

«Verissimo. Avevo un visto tondo, sembrava una mela. La mia nipotina di 14 anni è uguale a me. La prendono in giro e io le dico: ‘Guarda che io alla tua età ero come te’»

È vero che l’Avvocato l’aveva soprannominata “Moon Face”, Faccia di Luna.

«Credo che sia stato nel 1971. Ero sciatrice, azzurra nella nazionale B, avevo partecipato a qualche gara di Coppa del Mondo. Ero bravina, non bravissima. L’Avvocato andava a sciare con l’elicottero e un giorno disse a mio padre: ‘La prossima volta porta la ragazzina, voglio vedere come scia’».

Quando è che l’Avvocato la fece salire per la prima volta sul suo elicottero?

La Gazzetta dello Sport ha intervistato Evelina Christillin che ha raccontato della sua lunga amicizia con l’avvocato Agnelli e anche alcuni aneddoti

«Si volava in montagna per sciare, si atterrava a Villar Perosa per salutare la squadra, i giocatori andavano quasi in pellegrinaggio da lui, e poi si decollava per Torino e si andava alla partita. Un grande classico dei derby con il Toro era lo scherzo a Boniperti. Il presidente lasciava lo stadio all’intervallo ad ogni partita, ma contro il Toro anche prima. Correva a casa, si rinchiudeva nello studio con i tappi nelle orecchie perché dalla sua abitazione sentiva i boati del Comunale. Non voleva sapere il risultato. Finita la partita, l’Avvocato passava da lui e gli raccontava cose incredibili, inventava cose assurde. Boniperti diceva: ‘Non è possibile, non è possibile’».

L’Avvocato rinfacciava a Boniperti di non aver acquistato Maradona, nonostante la sua segnalazione precoce, quando Diego era giovanissimo.