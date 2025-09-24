Chiesa rientra nella lista Champions del Liverpool dopo l’infortunio di Leoni (Fabrizio Romano)

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano su X, Federico Chiesa sarà inserito nei piani europei dei Reds dopo il grave infortunio al ginocchio occorso a Giovanni Leoni. Una svolta che arriva nel momento migliore della stagione per l’ex Juventus, reduce da una prova convincente in Carabao Cup.

Dopo l’infortunio di Leoni:

Il post di Romano su X: «Federico Chiesa, verrà incluso nella rosa Champions League del Liverpool dopo l’infortunio di Giovanni Leoni».

🚨 Federico Chiesa, set to be included in Liverpool Champions League squad after Giovanni Leoni’s injury. pic.twitter.com/z3aqSluQHM — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 24, 2025

Chiesa al Liverpool:

Dopo la vittoria del 23 settembre in Carabao Cup contro il Southampton, Chiesa aveva spiegato la sua determinazione a conquistarsi spazio ad Anfield: «Posso giocare di più in questa competizione, ma voglio dimostrare al mister di poter avere più spazio in Premier League. L’allenatore mi ha dato delle chance nelle prime quattro partite e credo di aver mostrato di poter aiutare la squadra. Non sono nella lista Champions League, ma sono concentrato sulla Carabao Cup. Mi ha spiegato cosa pensava e perché ha fatto quella scelta. Mi è dispiaciuto non far parte della rosa Champions, perché giocarci è il sogno di ogni calciatore. Ho solo detto al mister: “Ok, nessun problema. Continuerò a lavorare duro e avrò le mie occasioni in Carabao Cup e Premier League. Sono un professionista, gioco per il Liverpool e farlo è qualcosa di incredibile»

E aveva aggiunto: «Dall’anno scorso sentivo di dover restituire qualcosa ai tifosi. In queste prime apparizioni di quest’anno credo di aver dato loro qualcosa, ma voglio continuare a farlo. Il sostegno che mi hanno dato in ogni partita è fantastico. Mi piace il coro, non c’è nulla di sbagliato in questo. Ma devo dare loro di più. Il loro supporto è semplicemente incredibile».