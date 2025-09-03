Centro sportivo, i terreni appartengono a privati. De Laurentiis dovrà fare l’offerta giusta (Repubblica)

I terreni di Succivo (Caserta) deve ancora comprarli e non ha molto tempo. Dovrà lasciare Castel Volturno a fine stagione (a meno di proroghe)

Centro sportivo, i terreni sono dei privati. De Laurentiis dovrà fare l’offerta giusta (Repubblica)

La realtà è che l’opzione per l’acquisto dei terreni vuol dire tutto e niente. Di certo non è la prima pietra. I terreni a Succivo (provincia di Caserta) non ci sono. Nel senso che non sono nella disponibilità di De Laurentiis che un domani potrà comprarli ma anche no. C’è un’opzione.

Ne scrive Repubblica Napoli con Marco Azzi:

«Ecco la prima pietra, ho appena firmato l’opzione per l’acquisto dei terreni ». Confermata la location, in zona Succivo. Gli ettari individuati appartengono però a privati e bisognerà trovare quindi la quadra tra le richieste di chi vende e l’offerta di chi invece vuole comprare. Il club azzurro non ha molto tempo da perdere, visto che il contratto d’affitto a Castel Volturno – sede dell’attuale Training Center – non è stato rinnovato. Lasquadra già nella prossima stagione ( salvo proroghe) dovrà per questo motivo avere una nuova casa, nei piani di proprietà.

È quel che scrive Repubblica dopo l’annuncio di Aurelio De Laurentiis che su Twitter ha comunicato di aver firmato l’opzione per l’acquisto del terreno. Non di averlo acquistato. L’opzione può anche cadere.

Scrive Repubblica:

“Ecco la prima pietra, oggi ho firmato l’opzione di acquisto per il terreno”, ha scritto infatti il presidente, allegando letteralmente la foto di un sasso. L’iter è dunque iniziato più o meno nei tempi previsti, anche se i tempi per la realizzazione del Training Center si annunciano ancora lunghi ed è auspicabile che non ci siano sorprese o contrattempi. La zona individuata è in località Succivo, ma almeno per tutta questa stagione la casa degli azzurri continuerà a essere a Castel Volturno.