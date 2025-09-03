Cadendo in bici, Froome si è rotto un pezzo di cuore. Letteralmente

Oltre a varie fratture tra schiena e costole, il quattro volte vincitore del Tour de France ha riportato la rottura del pericardio, una lacerazione potenzialmente fatale

Chris Froome si è letteralmente rotto un pezzo di cuore. Nell’incidente in allenamento in Francia della scorsa settimana che lo ha costretto a un ricovero in ospedale con la schiena e le costole rotte, il quattro volte vincitore del Tour de France ha riportato la rottura del pericardio, una lacerazione del sacco che circonda il cuore potenzialmente fatale.

Froome, scrive il Guardian, è stato trasportato in elicottero all’ospedale militare di Sainte-Anne, un centro traumatologico di eccellenza. Oltre alla lesione cardiaca ha riportato un collasso polmonare, cinque costole rotte e una frattura delle vertebre lombari.

La gravità delle ferite riportate nell’incidente ha fatto aumentare le speculazioni sul fatto che potrebbe presto annunciare il suo ritiro dalle corse.