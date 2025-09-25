Buongiorno, da metà dicembre 2024 a oggi ha giocato appena 11 partite su 27 (10 da titolare) – Corsport

Buongiorno: da metà dicembre 2024 a oggi ha giocato appena 11 partite su 27 (10 da titolare)

Buongiorno si è fatto di nuovo male (non scriviamo again perché sembrerebbe una presa per i fondelli). Il difensore purtroppo è nuovamente incappato in un problema agli adduttori. È il quarto infortunio agli adduttori, compreso quello che lo colpì nella sua ultima stagione al Torino. Ha evidentemente una debolezza ormai conclamata e che nemmeno l’operazione di questa estate è riuscita ad attenuare.

Ne scrive anche il Corriere dello Sport:

Dopo l’intervento di inizio luglio per groin pain – dolore inguinale – Alessandro era tornato in campo soltanto il 30 agosto, neanche un mese fa, nel secondo tempo della sfida con il Cagliari. Con assist per Anguissa. Poi, a seguire, tre in fila dal primo minuto con Fiorentina, City e Pisa. Un attimo di pace, dal suo punto di vista, considerando tutti i guai già affrontati sin dal campionato precedente: fuori per 16 partite tra una distorsione alla caviglia, la frattura ai processi trasversi di due vertebre lombari e un problema muscolare che l’aveva escluso anche dal finale scudetto. La sua ultima partita era stata proprio contro il Torino al Maradona, il 27 aprile, salvo poi fermarsi di nuovo nel secondo tempo. Il Toro è sempre nel suo destino, evidentemente. Conti alla mano, da metà dicembre 2024 ai giorni nostri ha giocato appena 11 partite su 27 (10 da titolare).

Il recupero di Buongiorno è una notizia da copertina, l’anno scorso ha giocato appena 23 partite (Corsport – 8 settembre)

Beukema e Buongiorno, dovrebbe essere questa la coppia centrale difensiva del Napoli a Firenze. Rrahmani si infortunato, oggi si saprà per quanto tempo dovrà rimanere fuori (ma di certo salterà Fiorentina, City e Pisa). E Beukema dovrebbe fare il suo esordio, proprio al fianco del centrale acquistato lo scorso anno dal Torino.

Scrive il Corriere dello Sport con Fabio Mandarini:

L’altro tema caldo di una settimana al via oggi con la prima seduta doppia di una serie che porterà dritta al Franchi, si chiama Buongiorno. Alessandro il grande assente delle prime due, ma comunque capace di lasciare l’impronta sulla sfida contro il Cagliari saltando in corsa dalla panchina al posto di Juan Jesus, ammonito, dopo l’ingresso del velocista Luvumbo: suo l’illuminato assist ad Anguissa al 95’, nella rapidissima tela in tre tocchi cucita con straordinaria lucidità insieme con Lobo e Frank. Il modo migliore per mettere le mani sul campionato, non c’è che dire, e anche per aprire il ballottaggio tra amici con Juan Jesus. Un affare tra due mancini, una vicenda tra amici e difensori affidabilissimi, due volti della stessa garanzia di cui ha parlato più volte Conte riferendosi al gruppo storico.

Il recupero di Buongiorno, però, è una di quelle notizie da copertina: appena 23 le partite giocate nella stagione precedente, 22 in campionato e una in Coppa Italia. Sfortunatissimo: frattura in zona lombare a ridosso di Natale 2024 e arrivederci alle prime otto; poi, in fumo altre sette per problemi muscolari nel momento clou, quello dello sprint scudetto. Erano altri tempi. E da sabato sarà un’altra storia.

Leggi anche: Buongiorno: «Felicissimo del rientro. Prima della partite Lukaku ci manda messaggi di incoraggiamento»