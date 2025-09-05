Borg e il cancro alla prostata: «È estremamente aggressivo. Al momento sto bene ma non è affatto divertente»

Dopo la notizia emersa nella giornata di ieri, Björn Borg ha rilasciato anche le sue prime dichiarazioni riguardo la sua lotta contro il cancro alla prostata. L’ex tennista svedese – ex numero uno al mondo ed 11 volte campione slam – ha raccontato della sua disavventura ai microfoni di Associated Press.

Borg e le parole sul cancro

«Al momento non ho nulla. Ma ogni sei mesi devo sottopormi a controlli. L’intero processo non è affatto divertente. Ma ora sto bene, mi sento benissimo», ha esordito Borg. Lo scandinavo ha poi rivelato che il suo incubo cominciò nel settembre del 2023, quando i medici gli diagnosticarono il tumore e sconsigliarono di recarsi in Canada per guidare il “Team Europe” nella Laver Cup. «Alla fine sono andato a Vancouver. Non li ho ascoltati», ha detto Borg, che poi, tornato in Svezia, si è sottopose ad ulteriori esami confermarono la malattia, per la quale è stato operato nel febbraio 2024. L’ex tennista ha definito quel periodo «psicologicamente molto difficile, perché chissà cosa succederà?».

Nella sua biografia, intitolata “Heartbeats”, Borg ha scritto: «Ho un nuovo avversario estremamente aggressivo. Uno che non posso controllare. Ma lo sconfiggerò. Non mi arrenderò. Combatto come se ogni giorno fosse la finale di Wimbledon. E di solito vanno piuttosto bene, non è vero?».

Lo ricordiamo, il nativo di Stoccolma fu capace di trionfare cinque volte consecutive sui campi verdi dell’All England Tennis Club di Londra. Si ritirò a 26 anni, tormentato dall’uso di droghe e relazioni personali piuttosto turbolente.