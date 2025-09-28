Amorim è arrivato allo United come un pirata sexy e spavaldo, ora sembra uno che prova a non farsela addosso (Guardian)

Ruben Amorim è ormai sulla graticola. Come se poi non lo fosse sempre stato. In realtà sul lastrico (calcistico) è il Manchester United, che proprio non riesce a riprendere nemmeno uno spicchio della sua vecchia grandezza neanche per sbaglio. Quando perde lo fa malamente, sembra una squadra senza idee e sbandata. “Rovina” investimenti e quindi calciatori (l’ultimo Mbeumo, pagato fior di quattrini ndr). E nel frattempo vede andar via giocatori acquistati a tanto e rivenduti a meno che fanno fortune altrove. Il Guardian puntualizza che forse il tecnico portoghese – che a questo punto è un problema relativamente – sarebbe licenziato in qualsiasi altro posto del mondo.

Amorim sarebbe licenziato in qualunque altro club del mondo (Guardian)

“Bisogna riconoscere che il Manchester United è un generatore di contenuti dolorosi, affidabile e prolifico. Anche al termine di una prestazione che è stata, se non altro, un perfetto esempio di calcio di sistema vuoto e asettico, 90 minuti che sono sembrati come guardare un robot raffreddato andare a passeggio, può ancora offrire storie, mini-archi narrativi, easter eggs. […]

Dopo la partita, Amorim ha dato la colpa della pessima prestazione della sua squadra ai giocatori. Anche all’arbitro. E anche al Brentford per aver giocato una partita aggressiva, accidenti. La realtà è questa: in qualsiasi club normale, non segnato da altri recenti esoneri, Amorim ora perderebbe il lavoro. In tutto questo tempo, Amorim ha ottenuto solo una cosa: una squadra che prima sembrava essere scarsa per diffuse ragioni macroeconomiche, di cultura e fantasmi nei muri, ora è scarsa in un modo altamente specifico, plasmato da Amorim. Come minimo, ha costruito una squadra a sua immagine. […]

Potrebbe sembrare duro. Ma anche il rigore sbagliato è probabilmente colpa di Amorim. Come minimo, l’allenatore meritava un assist sbagliato […] Si può percepire questa anti-energia fluire da un allenatore che è arrivato all’Old Trafford tutto sorrisi, spavalderia e abiti maschili d’élite, come un pirata affascinante e sexy; ma che ora passa ogni partita a stringere i pugni, accovacciarsi e camminare in piccoli cerchi, con l’aria di un uomo che si sforza di non farsela addosso. […] L’unica certezza, dopo una sconfitta per 3-1, è che qui nulla cambierà. Ruben-ball tornerà la prossima settimana, in qualche modo. Restate sintonizzati per altre notizie simili.