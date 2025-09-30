AG4IN si avvicina al milione d’incassi (896mila euro). Se il Napoli batte lo Sporting ne incassa il triplo (2,8)

AG4IN il film sul quarto scudetto del Napoli va meglio in settimana che nel weekend. In fondo è una pellicola per affezionati. Non è che nel fine settimana si va al cinema per guardare AG4IN anche perché ci sono le partite. È un film per tifosi, per tifosi del Napoli, non certo per appassionati di cinema.

Il film prodotto da Aurelio De Laurentiis ha incassato di più ieri (lunedì) che la domenica. 83mila euro ieri, 69mila domenica. Infatti ieri è stato il secondo film più visto nelle sale italiane (a conferma della crisi del cinema, direbbe qualche maligno). In ogni caso l’incasso ha di fatto raggiunto quota 900mila euro (siamo a 896mila). Ma per far capire quanto ormai cinema e calcio viaggino a diverse velocità, amiamo ricordare che se il Napoli dovesse battere lo Sporting Lisbona nella partita di Champions di domani sera, incasserebbe il triplo, ossia 2,8 milioni di euro.

Il cinema è ormai una sorta di corredo. De Laurentiis, che annusa il mercato come pochi, questo lo ha capito da tempo. Ricordiamo che il primo film, quello sul terzo scudetto, “Sarò con te”, ha incassato 1,438 milioni di euro.

AG4IN, la sorpresa è Conte come Al Pacino in “Ogni maledetta domenica” (Luigi Bozza)

La notizia è certamente sorprendente, ma forse nemmeno tanto. AG4IN, il film della Filmauro che racconta la vittoria del secondo scudetto del Napoli in tre anni, (il quarto della sua storia) è per la seconda giornata di fila in testa alle classifiche degli incassi al cinema in tutta Italia. E ieri ha addirittura battuto Leonardo DiCaprio che esordiva in Italia con il suo film “Una battaglia dopo l’altra”, un classico film americano di grande impatto, che non solo vede DiCaprio protagonista, ma ha nel cast anche star del calibro di Sean Penn e Benicio Del Toro.

AG4IN, a metà tra film e documentario sportivo, è una produzione di alto livello. Si vede che Aurelio De Laurentiis ha deciso di seguirla in prima persona. E la vera scoperta è Antonio Conte che interpretando se stesso, al naturale, diventa un personaggio di grande attrazione cinematografica. Per fare un paragone, anche se solo per le parti legate alle arringhe negli spogliatoi, Conte è un Al Pacino in “Ogni maledetta domenica”, con la differenza che Al Pacino recitava, Conte no. Conte è Conte. E questo attira moltissimo la curiosità degli spettatori, non solo quelli napoletani.

Il primo film di questo tipo, prodotto da De Laurentiis, dove il protagonista era Luciano Spalletti, “Sarò con te”, fece registrare un incasso di circa 1,5 milioni. Avendo già incassato più di 320.000 euro in due giorni, e avendo ancora da giocarsi il fine settimana, è molto probabile che AG4IN supererà l’incasso di “Sarò con te” e potrebbe restare in testa alla classifica. E la cosa non deve sorprendere più di tanto. La Filmauro ha fatto una grande promozione, trailer accattivanti, immagini di un Conte incazzato negli spogliatoi che fanno venire i brividi eccitando i tifosi del Napoli e facendo masticare amaro quelli delle altre squadre (soprattutto le sue ex squadre). Inoltre, a differenza del film con Spalletti, questo prosegue sulla scia dell’entusiasmo dei tifosi napoletani, per una squadra che continua a stare in testa alla classifica e per un allenatore che molti davano per partente e che invece è rimasto alla guida degli azzurri.

De Laurentiis non si smentisce: se qualcuno pensava che il calcio lo avesse distratto dal cinema, si sbagliava di grosso.