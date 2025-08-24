Zazzaroni lancia l’«here we call»: telefonata McTominay-Hojlund per convincerlo sul diritto di riscatto
Il giornalista lo scrive sul suo profilo Instagram. Napoli sempre più vicino al danese.
Rasmus Hojlund è un obiettivo di mercato del Napoli dato che Romelu Lukaku resterà ai box diverse settimane, infortunato. L’attaccante danese ex Atalanta è in uscita dal Manchester United.
Telefonata McTominay-Hojlund per convincerlo ad accettare il diritto di riscatto
Il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni sul suo profilo Instagram scrive:
Ieri telefonata McTominay-Hojlund per convincerlo ad accettare il diritto di riscatto… Il Napoli è comunque sempre più vicino al danese: De Laurentiis vuole assestare il colpo finale al mercato.
Il Napoli offre 35 milioni per l’obbligo di riscatto, ma lo United ne chiede 45
Il giornalista di Sportmediaset Orazio Accomando scrive su X:
Napoli-Hojlund si va avanti. Al momento ballano circa 10 milioni tra domanda e offerta. Il Napoli arriva a 5 di prestito e 35 di obbligo di riscatto. Il Manchester United ne chiede 45 per il riscatto, ma si tratta con fiducia, con gli azzurri che sono a lavoro per trovare l’accordo con l’attaccante. Il Milan non si è rifatto avanti, solo Napoli al momento per il danese.
Ecco quel che riporta Repubblica:
Il Napoli e Hojlund potrebbero dirsi di sì già domani e l’attaccante è pronto a volare in Italia per le visite mediche. Conte lo aspetta a braccia aperte e il club sta facendo tutto il possibile per accontentare il tecnico leccese, che resta comunque in attesa anche di un terzino ( lo spagnolo Juanlu) e di un centrocampista, con i sondaggi fatti nelle ultime ore per Brescianini, Rabiot e Pellegrini. I campioni d’Italia vogliono chiudere in bellezza il mercato e l’ultima settimana di trattative sarà decisiva per completare l’organico. Novità pure sul fronte dei rinnovi, con Matteo Politano pronto a firmare fino al 2028 e Amir Rrahmani vicinissimo a essere blindato a sua volta, dopo il positivo incontro di ieri mattina con i suoi agenti. Il Sassuolo è alle spalle e dietro l’angolo c’è il Cagliari: la stagione azzurra è entrata nel vivo.