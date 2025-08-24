Zazzaroni lancia l’«here we call»: telefonata McTominay-Hojlund per convincerlo sul diritto di riscatto

Rasmus Hojlund è un obiettivo di mercato del Napoli dato che Romelu Lukaku resterà ai box diverse settimane, infortunato. L’attaccante danese ex Atalanta è in uscita dal Manchester United.

Telefonata McTominay-Hojlund per convincerlo ad accettare il diritto di riscatto

Il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni sul suo profilo Instagram scrive:

Ieri telefonata McTominay-Hojlund per convincerlo ad accettare il diritto di riscatto… Il Napoli è comunque sempre più vicino al danese: De Laurentiis vuole assestare il colpo finale al mercato.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ivan Zazzaroni (@ivan.zazzaroni)

Il giornalista di Sportmediaset Orazio Accomando scrive su X:

Napoli-Hojlund si va avanti. Al momento ballano circa 10 milioni tra domanda e offerta. Il Napoli arriva a 5 di prestito e 35 di obbligo di riscatto. Il Manchester United ne chiede 45 per il riscatto, ma si tratta con fiducia, con gli azzurri che sono a lavoro per trovare l’accordo con l’attaccante. Il Milan non si è rifatto avanti, solo Napoli al momento per il danese.

Ecco quel che riporta Repubblica:

Il Napoli e Hojlund potrebbero dirsi di sì già domani e l’attaccante è pronto a volare in Italia per le visite mediche. Conte lo aspetta a braccia aperte e il club sta facendo tutto il possibile per accontentare il tecnico leccese, che resta comunque in attesa anche di un terzino ( lo spagnolo Juanlu) e di un centrocampista, con i sondaggi fatti nelle ultime ore per Brescianini, Rabiot e Pellegrini. I campioni d’Italia vogliono chiudere in bellezza il mercato e l’ultima settimana di trattative sarà decisiva per completare l’organico. Novità pure sul fronte dei rinnovi, con Matteo Politano pronto a firmare fino al 2028 e Amir Rrahmani vicinissimo a essere blindato a sua volta, dopo il positivo incontro di ieri mattina con i suoi agenti. Il Sassuolo è alle spalle e dietro l’angolo c’è il Cagliari: la stagione azzurra è entrata nel vivo.