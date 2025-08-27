Us Open più caro di sempre: Medvedev multato di 110mila dollari e la finale costa fino a 45mila dollari

Lo Us Open 2025 è lo Us Open più “caro” di sempre, come testimonia il montepremi stanziato da 90 milioni di dollari (con un aumento del 20% rispetto ai 75 milioni della scorsa edizione). Se ne sono accorti tanti giocatori, che già durante le prime giornate hanno incassato assegni da capogiro. Se n’è accorto Daniil Medvedev, le cui follie durante il match d’esordio verranno a costargli una cifra a cinque zeri. E se ne sono accorti anche coloro che hanno deciso di regalarsi un biglietto per la finale maschile prevista domenica 7 settembre. Ma andiamo per gradi.

Us Open, Medvedev multato di oltre 100mila dollari

Cominciamo dal russo, le cui ‘gesta’ in campo le abbiamo già raccontate e stigmatizzate ampiamente. Tra proteste, insulti e oscenità, il moscovita sarà costretto a pagare una multa salatissima. A nulla è servito il suo approccio da tenerone (chissà quanto sincero) in conferenza stampa: dovrà lasciare per strada oltre 100mila dollari. 110mila per la precisione, come riferiscono le testate autorevoli in contatto con gli organizzatori.

Quanto costerà assistere alla finale?

Ben gli sta la stangata al recidivo Daniil. Ma a proposito di organizzatori, nelle ultime ore sta cominciando ad emergere anche qual è il costo dei biglietti per la finalissima maschile, dove potrebbero incrociarsi il ‘nostro’ Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Anche qui parliamo di cifre esorbitanti. Tenetevi forte: si va dai 700 dollari per la postazione meno comoda, fino ai 45.500 dollari del box in cui è possibile godere della migliore visuale. Insomma, senza voler far torto agli amici statunitensi, possiamo definire lo Us Open 2025 come un’americanata nel senso più puro del termine.