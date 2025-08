Ugolini: «Il dato statistico di queste prime amichevoli è che il Napoli ha sempre preso gol»

Il Napoli pareggia 1-1 contro la Casertana nell’amichevole di questa mattina a Castel di Sangro. Al termine della gara Massimo Ugolini ha commentato il punto del ritiro azzurro.

«È terminata uno a uno, é passata in vantaggio la Casertana e poi ha risposto Politano con un gol alla Politano, bellissimo. È entrato in area partendo dalla destra poi sotto l’incrocio ha battuto il portiere della Casertana. Napoli in evidente ritardo di preparazione, o meglio appesantito dai carichi di lavoro. Lo avevamo visto ieri con il Brest ed è stata confermata questa situazione anche se nel primo tempo c’erano solo quattro titolari in campo, Meret, Politano, Lukaku e Anguissa. La Casertana ha giocato una buona partita. Il dato statistico di queste prime amichevoli è che il Napoli ha sempre preso gol, del resto siamo in una fase di lavoro con grandissimi carichi di lavoro, lo conosciamo il metodo Conte quindi nessun dramma. Il presidente De Laurentiis ha lasciato il campo sorridente e disponibile con i tifosi come spesso accade. È un bilancio non positivo dal punto di vista dei risultati, ma oggi più che mai, considerando anche la partita di ieri, la stanchezza fisica si è fata sentire».

Complice anche il fatto che non c’era molta scelta per Conte.

«La note positive sono i 90 minuti di Anguissa e l’ingresso in campo di Gilmour e di McTominay che ha accusato più di tutti questi carichi di lavoro. Ora potrà accedere alla fase della preparazione per arrivare pronto all’inizio del campionato»