Salah attacca la Uefa sul calciatore palestinese ucciso a Gaza: «Potete dirci come, dove e perché è morto Al-Obeid?»

Mohamed Salah ha criticato la Uefa per il trattamento dopo l’uccisione di Suleiman al-Obeid, il calciatore 41enne soprannominato “il Pelè palestinese”, morto durante un attacco israeliano a Gaza la scorsa settimana.

Salah critica la Uefa: «Potete dirci come, dove e perché è morto Al-Obeid?»

Addio a Suleiman al-Obeid, il ‘Pelé palestinese. Un talento che ha dato speranza a innumerevoli bambini, anche nei tempi più bui , aveva scritto la Uefa sui social venerdì.

La Pfa (Federcalcio palestinese) aveva diramato il seguente comunicato:

Un titolare fisso nella nazionale palestinese dopo il suo debutto nel 2007, Obeid ha disputato 24 partite e ha segnato due volte, il gol più memorabile resta contro lo Yemen durante il campionato della Federazione calcistica dell’Asia occidentale del 2010. Durante la sua lunga carriera, ha segnato più di 100 gol, rendendolo una delle stelle più brillanti del calcio palestinese. Il suo talento sul campo gli è valso il soprannome di “il Pelé palestinese” – un cenno al leggendario calciatore brasiliano ampiamente acclamato come uno dei più grandi giocatori di tutti i tempi. La morte di Obeid si aggiunge a un numero crescente di atleti dispersi a Gaza dall’inizio della guerra, almeno 662 sportivi e i loro parenti sono stati uccisi. Il numero di calciatori uccisi o morti di fame ha raggiunto numero 421, tra cui 103 bambini.

Sull’argomento, Salah (che si è schierato più volte dalla parte di Gaza) ha re-postato il commento della Uefa, scrivendo su X:

Potete dirci come è morto, dove e perché?

Can you tell us how he died, where, and why? https://t.co/W7HCyVVtBE — Mohamed Salah (@MoSalah) August 9, 2025

Il Times ricorda che Gary Lineker era stato licenziato dalla Bbc dopo essere stato costretto a scusarsi per aver ripubblicato un post antisemita in relazione al conflitto di Gaza. Lineker ha condiviso il messaggio di Salah prima di aggiungere: “Non riusciamo a sentirti, Uefa.”

La società guidata da Ceferin non ha rilasciato alcun commento in merito.