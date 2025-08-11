Riis: «Ero dopato fino al collo, e non me ne pento. Lo facevano tutti»

Il vincitore del Tour 1996: "Sapevo cosa stavo facendo. Non me ne vergogno; è quello che si faceva allora"

“Ero dopato fino al collo e non me pento”. L’ex ciclista danese Bjarne Riis, campione del Tour de France del 1996 interrompendo la serie di cinque vittorie consecutive di Miguel Indurain, è tornato a raccontare la vergogna del ciclismo anni 90.

Nelle ultime settimane, è diventata virale una dichiarazione rilasciata da Riis durante una conferenza ciclistica a Copenaghen, in cui ammette apertamente di aver vinto il Tour de France del 1996 sotto l’effetto del doping. “Ero completamente dopato e sapevo cosa stavo facendo. Ero immerso fino al collo nell’EPO. Non me ne vergogno; è quello che si faceva allora. Non me ne pento perché era la norma all’epoca, in un sistema che tutti avevamo accettato silenziosamente”.