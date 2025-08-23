In un’intervista a Cronache di Spogliatoio, Samuele Ricci ha dichiarato di aver aperto un brand di abbigliamento e che anche Alessandro Buongiorno ora è uno dei soci. I due erano compagni di squadra al Torino e giocano insieme nella Nazionale italiana.

Ricci: «Ho creato un brand di abbigliamento con degli amici, tra cui Buongiorno»

Il centrocampista del Milan ha raccontato:

«Con degli amici abbiamo aperto un brand di abbigliamento, facciamo di tutto: maglie, cappellini, costumi. Da qualche mese è entrato anche Alessandro Buongiorno. L’idea è nata perché un nostro amico voleva mettere in piedi qualcosa di suo. Ha fatto un sogno dove gli appariva questa cosa e ce lo ha raccontato, abbiamo detto: ‘Proviamoci’. Siamo partiti mettendoci tutti insieme. Ci confrontiamo ogni giorno su WhatsApp e tra poco uscirà qualcosa di bello».

Con Allegri come va?

«Abbiamo un bel feeling: siamo entrambi toscani e ci capiamo abbastanza bene… A noi centrocampisti chiede di dare solidità: tecnicamente dobbiamo cercare di subire meno passaggi interni possibili e di giocare il pallone velocemente e in avanti, perché sappiamo la qualità e la rapidità dei nostri esterni. Se li mettiamo in condizione di far male, anche usando il cambio di gioco, è tutto più semplice.»

Da anni eccelle come percentuale di passaggi riusciti, ma c’è chi dice che deve migliorare in fase di recupero. Che ne pensa?

«La mia caratteristica principale è giocare la palla. So bene però che questo ruolo richiede una fase di non possesso importante e che devi posizionarti bene con il corpo per aiutare la squadra. È un aspetto che sto migliorando grazie al mister che mi corregge la posizione in ogni allenamento.»