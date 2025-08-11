Raspadori è un giocatore dell’Atletico Madrid. Il saluto di Jack sui social: «Ve voglio bene uagliu’»

Giacomo Raspadori è ufficialmente un nuovo giocatore dell’Atletico Madrid. Pochi minuti fa, infatti, è arrivata l’ufficialità da parte del club colchoneros e in contemporanea anche una bella lettera d’addio da parte dell’ex Sassuolo con un post pubblicato sui canali social. A seguire quanto si legge.

Raspadori all’Atletico Madrid è ufficiale: il comunicato

Questo la nota da parte del club iberico sui canali ufficiali.

“Giacomo Raspadori è ora un giocatore dell’Atlético Madrid, dopo che il nostro club e il Napoli hanno raggiunto un accordo per il suo trasferimento. L’attaccante si è sottoposto alle visite mediche presso il Centro di Medicina Sportiva ad Alte Prestazioni Vithas – Invictum dell’Ospedale Universitario Arturo Soria di Madrid. Da lì, si è recato presso la sede del club presso lo stadio Riyadh Air Metropolitano, dove ha firmato il suo contratto quinquennale con il nostro club”.

“Il giocatore italiano (Bentivoglio, 18 febbraio 2000) è un giocatore versatile che può giocare in tutti i ruoli offensivi e anche dietro le punte. Ha iniziato la sua carriera nelle giovanili del Sassuolo, club in cui è entrato nel 2009. Il suo debutto in prima squadra è avvenuto 10 anni dopo, il 26 maggio 2019, in una partita contro l’Atalanta. Raspadori ha collezionato 82 presenze con il Sassuolo, segnando 18 gol e fornendo nove assist. Nell’estate del 2022, ha firmato per il Napoli, con cui ha vinto la Serie A nella sua prima stagione (2022/23), bissando il successo nell’ultima (2024/25). Ha collezionato 109 presenze con la squadra campana, segnando 18 gol e fornendo 10 assist”.

“L’attaccante è un nazionale italiano a tutti gli effetti, avendo esordito con la Nazionale a 21 anni il 4 giugno 2021, in una partita di preparazione a Euro 2021. È stato convocato per la competizione, dove ha giocato una partita e vinto il titolo. Ad oggi, ha collezionato 40 presenze, segnando nove gol e fornendo sei assist. Benvenuto, Giacomo”.

Il saluto di Jack

Questo il suo lungo post social.

“Quando parti e ti allontani dalla famiglia pensi di sentire la solitudine, invece qui mi sono reso conto di non essere mai solo. Anzi, addirittura di essere entrato a far parte di una nuova grande famiglia, quella del Napoli e di Voi napoletani che, come nessun altro, riuscite ad unire. Ho vissuto con Voi senza dubbio alcune delle tappe più importanti della mia vita. Vincere 2 scudetti in 3 anni è qualcosa di inimmaginabile e portare tutti assieme il tricolore sul petto è ciò che mi ha reso più orgoglioso. Ho conosciuto persone e compagni eccezionali. Fisioterapisti, dottori, magazzinieri, lo chef e tutti coloro che dietro le quinte danno l’anima ogni giorno per portare il Napoli e Napoli il più in alto possibile. Per chi come me ha come più grande passione il calcio, posso solo ritenermi un privilegiato ad aver vissuto sulla mia pelle e dentro la mia anima la vostra contagiosa energia calcistica e umana. Qui sono diventato papà e insieme a Elisa, abbiamo vissuto la gioia più grande della nostra vita che ci legherà per sempre a questa città. Abbiamo trovato un posto sicuro e che amiamo nel mondo. Quello che abbiamo fatto insieme rimarrà per sempre storia, ma soprattutto rimarrà per sempre nei nostri cuori. Ve voglio bene guagliu’. Jack”.

