Raspadori all’Atletico Madrid, si può chiudere per 25 milioni più bonus (Sky)

Giacomo Raspadori è uno dei calciatori in uscita dal Napoli e su di lui c’è l’interesse dell’Atletico Madrid.

Raspadori all’Atletico si può chiudere a 25 milioni + bonus

Secondo quanto riportato da Sky Sport:

Proseguono i contatti tra le parti per trovare un’intesa e sbloccare la trattativa. La valutazione del Napoli è di circa 30 milioni di euro ma si potrebbe chiudere anche a 25 milioni più bonus.

L’esperto di mercato Matteo Moretto ha parlato su YouTube di Raspadori:

«Millot sta andando all’Al Ahli in Arabia. All’Atletico è stato proposto Raspadori, in uscita dal Napoli; il club spagnolo lo sta valutando, al momento non c’è una trattativa tra le parti. Ma l’Atletico sta considerando Raspadori solo a determinate condizioni: il prezzo che vorrebbe pagare l’Atletico non supera i 20 milioni di euro. E non lo vorrebbero a titolo definitivo dal Napoli».

Marca scriveva domenica 3 agosto:

Restava solo da ottenere la “fumata bianca” tra Atletico e Stoccarda. Con una clausola di 23 milioni di euro, il club madrileno aveva negoziato un pagamento differito anziché saldare l’intera somma in un’unica soluzione. È qui che sono sorti i problemi di intesa con il club tedesco, aprendo la porta all’ingresso di un nuovo attore nell’operazione. Tuttavia, l’opzione Millot non è stata scartata del tutto… Ed è proprio in questo contesto che emerge Giacomo Raspadori. L’attaccante del Napoli, 25 anni, che nella scorsa stagione ha giocato spesso all’ombra di Lukaku, è compagno di squadra in Italia di Giovanni Simeone. La giovane punta italiana potrebbe finire sotto la guida del padre di Giovanni, Diego Simeone. Le sue qualità – rapidità, polivalenza e la capacità di arrivare in condizioni economiche più vantaggiose – piacciono molto all’Atletico

I problemi riscontrati con Millot, che hanno rallentato (ma non escluso) il suo passaggio all’Atletico, sembrano non esserci con il Napoli che chiede comunque 35 milioni. Potrebbero addirittura essere proposte formule che non creerebbero problemi alla liquidità dell’Atletico che ha lavorato come mai in una sessione di mercato che, ora, potrebbe subire un’inattesa svolta di 180 gradi. E quindi un pagamento a rate che, evidentemente non è possibile per Millot.