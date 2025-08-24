Rabiot è nella lista del Napoli, ma solo contatti esplorativi con la madre-agente (CorSport)

Il Napoli vorrebbe ingaggiare un altro centrocampista entro la fine del calciomercato estivo. Se Elmas scalpita per un ritorno in azzurro e il ds Manna ha rimesso gli occhi su Brescianini, c’è da considerare (seppur complicata) anche la pista che porta all’ex Juventus Rabiot, in rottura con il Marsiglia.

Il Napoli vorrebbe un altro centrocampista entro la fine del mercato

Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport scrive:

L’ultima suggestione si chiama Adrien Rabiot, 30 anni, reduce dalla lite con il collega Rowe e contestualmente messo sul mercato dal Marsiglia. Il valore del giocatore è indiscutibile, ovvio allacciare contatti anche esplorativi con madame Veronique, la madre agente: info acquisite. Un atto quasi dovuto di questi tempi ma poco o nulla più.

Poi c’è il capitolo Elmas. Lui scalpita per tornare, il Napoli lo ha (ri)scelto un anno e otto mesi dopo averlo venduto al Lipsia per quasi 25 milioni. Elmas vuole il bis, dribbla offerte e proposte, e attende che i due club sblocchino l’operazione: la distanza, manco a dirlo, è economica, relativa alle cifre e ai contorni del diritto di riscatto. Parallelamente, Manna ha riacceso il canale che porta a un’altra vecchia conoscenza: Marco Brescianini. L’uno escluderebbe l’altro, va da sé. Ma l’operazione con l’Atalanta è complessa: è strettamente connessa a quella tra la Dea e il Milan per Musah e il cartellino è valutato complessivamente 15 milioni.

Rabiot vuole tornare in Italia

Il giornalista Alfredo Pedullà ha dichiarato sul suo canale YouTube:

«Confermo il sondaggio Napoli per Rabiot, c’è stato un contatto diretto con la madre-agente Veronique. Non è un’operazione semplicissima: ci sarà un gioco a rialzo e di commissioni. Ma bisogna stare attenti al Milan, che potrebbe tornare su Rabiot last minute se Musah dovesse lasciare il club. Oggi Rabiot ha messo l’Italia in cima alla lista di gradimento. Se il Napoli prende Rabiot fa un salto di qualità, ma bisogna stare attenti ad Elmas, che ha messo gli azzurri in cima alla lista».