A Repubblica: «Cristiano Ronaldo? Solo lavorando con lui si ha la percezione di quanto sia immenso. Lo scudetto? Il Napoli se la giocherà con Inter e Milan»

Pioli: «Ringrazio Commisso perché ha trattenuto Moise Kean e gli altri. A Riad la mia famiglia si è annoiata»

Stefano Pioli, allenatore della Fiorentina, intervistato da Repubblica.

La sua Fiorentina le sta piacendo?

«Sì, ringrazio Commisso perché ha trattenuto giocatori forti e persone di spessore come Kean, De Gea, Gudmundsson, Fagioli e Gosens. È la base su cui costruiremo il progetto nei prossimi due anni».



La permanenza di Kean è un punto di svolta?

«Volevo Moise al Milan, anche se c’era chi parlava male di lui. Niente di vero, è un ragazzo serio che dà tutto. È un amico di Leao: due persone dal cuore grande».



Perché ha voluto Dzeko?

«In campo è un professore. Fuori un esempio per i più giovani».

Pioli, Ronaldo e lo scudetto

Parlando di abnegazione, all’Al-Nassr c’era Cristiano Ronaldo.

«Solo lavorando con Cristiano si ha la percezione di quanto sia immenso. È un’entità che smuove tutto ciò che ha intorno. Allenarlo è facile perché non devi mai ricordargli niente. Con il suo spirito migliora chi lo circonda. Avendo 40 anni si deve autogestire, sa bene cosa può o non può fare».

Cosa spinge i campioni affermati a volersi migliorare ogni giorno?

«L’ossessione. Oltre a CR7, l’ho vista in Klose alla Lazio e in Ibra al Milan. Per arrivare al top non devi pensare a nient’altro che al tuo obiettivo. Io amo arrivare al campo alle 7 e andarmene alle 18 per avere il tempo di sistemare tutto. Anche un’uscita fuori con la famiglia va calcolata in base alle ore di riposo necessarie e all’alimentazione corretta. Per questo solo in pochi diventano campioni».

Com’è invece la vita a Riad?

«Tranquilla e sicura ma monotona. Gli stranieri vivono in quartieri privati dove non manca niente ma, quando esci, vai solo al ristorante o al centro commerciale. La mia famiglia si è annoiata un po’».

Il Napoli rivincerà lo scudetto?

«Se la giocherà con Inter e Milan. Anche se Allegri non vuole che lo dica (ride, ndr ),ha il grande vantaggio di non giocare le coppe».