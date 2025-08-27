Per Rabiot il Marsiglia vuole 15 milioni: il Milan farà un tentativo, ma anche il Tottenham è interessato

Adrien Rabiot avrebbe le ore contate al Marsiglia; il centrocampista ex Juventus è finito nel mirino del Milan, dove ritroverebbe Allegri che lo ha già allenato quando era un calciatore bianconero.

Il Milan punta Rabiot, ma occhio anche al Tottenham

La Gazzetta dello Sport scrive:

I lavori in corso sono sulla Milano-Marsiglia: il tentativo è quello di completare la mediana con Adrien Rabiot. Qualità, esperienza e leadership, ciò che il solo Luka Modric, alla soglia dei 40 anni, non può garantire da solo. E dopo le prestazioni di Fofana e Loftus-Cheek, Max ha riappeso il cartello del “cantiere in corso” al suo centrocampo. Rabiot garantisce solidità e allo stesso tempo un mancino di qualità. Allegri gli affiderebbe un ruolo da protagonista: il feeling tra giocatore e allenatore ha retto anche alla distanza dell’ultimo anno ed entrambi sarebbero più che felici di ritrovarsi. Il prezzo è sostenibile per le casse rossonere, considerata l’età di Adrien e la situazione attuale, da qui il primo tentativo vero del Milan nella giornata di ieri. Un approccio per sondare la disponibilità francese, che c’è stata. Altra cosa è arrivare a un’intesa vera e propria sul valore del cartellino. Il Marsiglia lo stima sui 15 milioni, almeno come prima richiesta.

Per il contratto del giocatore:

un conto è il feeling con Allegri e il piacere di ritrovarlo come allenatore, un altro è arrivare a una definizione degli aspetti formali, curati dalla mamma-agente di Adrien, Veronique. Una manager scrupolosa e, almeno un anno fa, con grandi pretese. Il figlio era infatti stato contattato dal Milan anche nell’estate 2024, le richieste d’ingaggio avanzate dalla mamma furono però completamente fuori portata. Adrien si era poi ritrovato ad accettare il Marsiglia, con uno stipendio molto meno consistente e un contratto fino al 2026. Altro motivo per cui Rabiot sarebbe felice di accettare la proposta rossonera, con cui estendere il legame almeno fino al 2027. L’ingaggio attuale rientra nei parametri del club, anche se è ovviamente una paga da top player: tra i cinque e i sei milioni bonus compresi.

L’Equipe fa sapere che oltre ai rossoneri, ci sarebbe anche il Tottenham sulle tracce del giocatore:

Il Milan di Massimiliano Allegri è interessato al 30enne francese, così come il Tottenham, che ha il vantaggio di giocare la Champions League e potrebbe fare un’offerta una volta che Bissouma si sarà unito al Galatasaray.