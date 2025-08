Per Chiesa servono 12 milioni per il cartellino e almeno 7 per l’ingaggio (Pedullà)

Mai depennato dal Napoli ma le condizioni sono proibitive e il calciatore ha bisogno di una squadra che creda davvero in lui, non di un club che lo prenda come riempitivo

Sfuma la pista Ndoye, e il Napoli è ora costretto a rivedere le proprie strategie sugli esterni offensivi. La dirigenza valuta nuove soluzioni sul mercato, anche in attesa di eventuali uscite. Tra i nomi da monitorare resta quello di Federico Chiesa, situazione complessa ma ancora aperta.

Ndoye sfuma, Chiesa resta un’idea

Le parole di Alfredo Pedullà sul suo canale YouTube:

“Per quanto riguarda Federico Chiesa, è importante sottolineare che ha bisogno di una squadra che creda davvero in lui, non di un club che lo prenda semplicemente per completare l’organico. L’unico club che ha sondato concretamente la situazione, e in tempi non sospetti, è stato l’Atalanta, che si è mossa in preparazione di una possibile cessione di Lookman.

Il Napoli, da parte sua, ha sempre stimato il giocatore. C’erano valutazioni già nell’estate scorsa, e anche fino a pochi giorni fa c’è stato un interesse, ma non si è mai arrivati ad un approfondimento concreto.

Il dossier Chiesa va comunque seguito con attenzione: servirà una società disposta sia a pagare il cartellino (almeno 12 milioni, cifra che gradirebbe anche il Liverpool) sia a sostenere parte dell’ingaggio — che ricordiamo supera i 7 milioni di euro netti. Se il Liverpool decidesse di contribuire in parte, allora l’operazione potrebbe aprirsi; in caso contrario, appare difficilmente sostenibile per quasi tutte le squadre italiane.”