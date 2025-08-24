Pedullà: il Napoli vuole chiudere per Elmas e Hojlund prima della fine del mercato

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà sul suo sito ufficiale, il Napoli vuole andare fino in fondo per chiudere almeno due operazioni entro la fine del mercato: Eljif Elmas e Rasmus Hojlund sono i nomi principali nel mirino del club azzurro. Il centrocampista macedone, seguito da settimane da diverse squadre, sarebbe in attesa della chiamata decisiva, mentre per l’attaccante danese il club continua a trattare con il Manchester United.

Il Napoli punta su Elmas e Hojlund:

Pedullà scrive sul suo sito: «Il Napoli vuole chiudere almeno un paio di colpi fino alla conclusione del mercato. E il piano è quello che vi abbiamo svelato: Elmas più Hojlund. Il centrocampista offensivo macedone è stato accostato a tante, troppe, squadre nelle ultime settimane, lui aspetta con fiducia il Napoli. Su Hojlund il club azzurro ha lavorato no stop anche nelle ultime ore, a costo di tramutare il prestito con diritto in un obbligo di riscatto, in ogni caso cercherà di strappare le condizioni più favorevoli con il Manchester United. Come già abbondantemente raccontato, il Napoli ha preso tempo per Juanlu Sanchez e non sta valutando con attenzione – almeno in queste ore – un altro centrocampista potendo Elmas coprire più ruoli».

Secondo quanto scriveva Repubblica sul danese: «Il Napoli e Hojlund potrebbero dirsi di sì già domani e l’attaccante è pronto a volare in Italia per le visite mediche. Conte lo aspetta a braccia aperte e il club sta facendo tutto il possibile per accontentare il tecnico leccese, che resta comunque in attesa anche di un terzino ( lo spagnolo Juanlu) e di un centrocampista, con i sondaggi fatti nelle ultime ore per Brescianini, Rabiot e Pellegrini. I campioni d’Italia vogliono chiudere in bellezza il mercato e l’ultima settimana di trattative sarà decisiva per completare l’organico. Novità pure sul fronte dei rinnovi, con Matteo Politano pronto a firmare fino al 2028 e Amir Rrahmani vicinissimo a essere blindato a sua volta, dopo il positivo incontro di ieri mattina con i suoi agenti. Il Sassuolo è alle spalle e dietro l’angolo c’è il Cagliari: la stagione azzurra è entrata nel vivo».