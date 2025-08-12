Pagliuca: «Fossi in Donnarumma, andrei al volo al City, o potrebbe restare per un altro anno al Psg e poi andare all’Inter». 

Perché il Psg ha preso Lucas Chevalier al posto suo?

Dopo il mancato accordo sul rinnovo con il Psg, Gigio Donnarumma è fuori dai progetti del club francese. A La Stampa Gianluca Pagliuca, un altro estremo difensore che in azzurro ha scritto pagine importanti, ha commentato «Allucinante»,

«Non capisco Donnarumma ha avuto tantissimi meriti nella conquista della Champions. È stato determinante in quasi tutte le partite. Purtroppo è stato inoperoso solo nella finale contro l’Inter. È il più forte del mondo. Credo possa valere qualche milione in più di ingaggio. Immagino che non si siano messi d’accordo sul rinnovo del contratto per motivi economici».

Le questioni tecniche sono una scusa? «Sì. Non posso credere che c’entrino le ragioni legate alla difficoltà a giocare con i piedi. Mi ricordo le interviste di Luis Enrique dopo le partite con Liverpool, Aston Villa e Arsenal. Lo elogiava dicendo che è un portiere straordinario. Avrei capito una mossa così in passato, quando c’era stato qualche problema e la critica non gli perdonava niente. Ma dopo questa annata trionfale non ha senso. La questione è economica».

E sul futuro di Gigio, Pagliuca non ha dubbi:

«Comunque non mi sembra che Donnarumma abbia i piedi quadrati. E anche chi viene elogiato per questo fondamentale ogni tanto ne fa di errori. Mi riferisco a Ederson.Nona caso, sembra che a Guardiola non dispiacerebbe avere Donnarumma. Fossi in Gigio, andrei al volo. Meglio il Manchester City dello United, ancora fuori dalle coppe. Ma Donnarumma potrebbe anche restare tranquillo per un altro anno al Psg, giocarsi le sue chance nel ballottaggio con Chevalier e andare via tra un anno a parametro zero. Magari all’Inter».