Napoli, superati i 20mila abbonati (Repubblica)

Il Napoli ieri ha festeggiato i 99 anni dalla sua fondazione. Per questo motivo, c’è stata aria di festa sia in città, che in ritiro in Abruzzo. E anche la campagna abbonamenti per la prossima stagione, dopo il quarto scudetto conquistato, sta riscuotendo un notevole successo.

Superati i 20mila abbonati al Maradona per vedere il Napoli

L’edizione napoletana di Repubblica scrive:

Il centenario è dietro l’angolo, ma anche ieri è stata una giornata di celebrazioni. Il pensiero è già rivolto al primo agosto 2026. I preparativi sono cominciati sui social (post celebrativo del club) e poi con uno striscione esposto a mezzanotte dagli ultras all’esterno dello stadio Maradona. Nel pomeriggio è stata festa anche in ritiro a Castel di Sangro, dove era previsto un allenamento a porte aperte davanti a cinquemila fedelissimi. Sold out tutte le amichevoli in Abruzzo. Sfondata la quota dei 20mila abbonati.

Repubblica Napoli scrive della questione nuovo stadio che De Laurentiis vorrebbe sorgesse nella zona di Poggioreale.

Scrive Marco Azzi:

Il 4 settembre sarà il giorno della verità per il nuovo stadio, che De Laurentiis vorrebbe costruire al Caramanico: col progetto da sottoporre al vaglio degli organi competenti. Ma intanto al Napoli e a tutte le istituzioni cittadine è arrivata una pec degli oltre 200 esercenti dello storico mercato locale, che temono per il futuro delle loro attività e chiedono dei chiarimenti. La questione finirà sul tavolo del Comune.