Napoli e De Laurentiis multati per aver tentato di ostacolare l’elezione di Simonelli (Gazzetta)
"Entrambi hanno patteggiato: il presidente pagherà 22.000 euro, il club 54.000. Rischiavano rispettivamente punti di penalizzazione e una lunga inibizione"
Il Napoli e Aurelio De Laurentiis sono stati multati per aver tentato di ostacolare l’elezione di Ezio Simonelli come presidente della Lega serie A lo scorso dicembre. A seguire quanto si legge da Gazzetta.it.
Napoli e De Laurentiis, arriva la multa per aver ostacolato l’elezione di Simonelli: i dettagli
“Multa ad Aurelio De Laurentiis e al Napoli per responsabilità diretta per la violazione del vincolo di giustizia facendo ricorso alla giustizia ordinaria contro l’elezione di Ezio Simonelli alla presidenza della Lega Serie A. Il presidente azzurro, che come il suo club ha scelto di patteggiare, pagherà 22.223 euro, la società 54.445”.