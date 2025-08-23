Michael Johnson ha troppi debiti con gli atleti, la Bbc lo esclude dai commentatori per Tokyo (Times)

Michael Johnson non lavorerà come opinionista per la Bbc ai prossimi Mondiali di atletica di Tokyo. L’organizzazione da lui guidata deve ancora milioni di dollari ad alcuni dei più grandi protagonisti di questo sport.

Gli atleti di Grand Slam Track non sono stati pagati

Il Times scrive:

Grand Slam Track, la nuova serie da lui lanciata quest’anno con la promessa di ricchi premi in denaro, non ha rispettato le scadenze nei pagamenti agli atleti. L’organizzazione ha subito una significativa perdita di finanziamenti dopo l’evento inaugurale a Kingston, in Giamaica, lo scorso aprile, che non ha registrato né pubblico né entrate rilevanti da diritti televisivi e sponsor. «Abbiamo promesso che gli atleti sarebbero stati compensati in modo equo e rapido. Eppure ci troviamo qui a lottare per riuscire a pagarli» ha detto il 57enne quattro volte campione olimpico.

La difesa di Johnson

La Bbc ha confermato al Times che Johnson, volto storico della rete dal 2001 e considerato il commentatore più autorevole dell’atletica, non farà parte del team di studio a Tokyo. Non sono state fornite spiegazioni ufficiali. Lo stesso portavoce dell’ex atleta è rimasto vago: «Ha altri impegni, purtroppo, ma non vede l’ora di tornare a collaborare con la Bbc in futuro».

I debiti accumulati

Grand Slam Track prometteva agli atleti un premio di 100.000 dollari (circa 74.000 sterline) per la vittoria in ciascuna delle quattro tappe, oltre a compensi extra per il ruolo di “racer ufficiale”. Secondo Johnson, ciò sarebbe stato garantito da un montepremi senza precedenti di oltre 12 milioni di dollari (8,8 milioni di sterline).

Il Times ha rivelato i dettagli di una riunione d’emergenza convocata da Johnson con atleti e agenti, durante la quale è stata annunciata la cancellazione dell’ultima tappa di Los Angeles, prevista a fine giugno. Da quel momento, molti atleti hanno iniziato a lamentare il mancato pagamento persino della prima gara di Kingston. Alcuni vantano crediti di centinaia di migliaia di dollari: tra loro anche il britannico Josh Kerr, vincitore in una delle prove.