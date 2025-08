McTominay tra i 30 candidati al Pallone d’Oro 2025

Dall’Inghilterra, arriva un’importante indiscrezione riguardo la corsa al “Pallone d’Oro 2025”. In attesa che nelle prossime ore venga ufficializzata la lista completa dei candidati, il giornalista britannico Sam Cohen riferisce che ci sarebbe anche Scott McTominay tra i pretendenti al prestigioso riconoscimento.

Il vincitore del Pallone d’Oro 2025, lo ricordiamo, sarà annunciato lunedì 22 settembre. Intanto, McTominay sembrerebbe essersi assicurato un posto tra i primi trenta.

Ne scrive anche il sito francese Sports che aggiunge:

Il centrocampista scozzese (28 anni) probabilmente non si giocherà la palma di vincitore, ma il suo posto tra i trenta non è in discussione. L’ex giocatore del Manchester United ha disputato un’ottima stagione con il Napoli. In 48 partite, ha segnato 16 gol e fornito 4 assist, svolgendo un ruolo da protagonista nella conquista dello scudetto. Tanto che è stato eletto miglior giocatore della Serie A 2024-2025.

Sports aggiunge che Dembelé potrebbe essere danneggiato dall’aver altri candidati del Psg, un po’ come accaduto lo scorso anno a Vinicius col Real Madrid. Tra i candidati alla vittoria ci sono Hakimi, Vitinha, Nuno Mendes e Gianluigi Donnarumma. Il che potrebbe favorire Yamal.

🚨 EXCLUSIVE: Scott McTominay has been nominated for the 2025 Ballon d’Or, I understand. 28 years old. 48 games. 16 goals. Serie A champion with Napoli.⁰

His first ever nomination. From squad player to world elite. Congrats, Scott! pic.twitter.com/CHHxaDRAo2 — Sam C (@SamC_reports) August 6, 2025

Il Guardian ha pronosticato i sei contendenti al Pallone d’Oro di quest’anno. Tra questi, anche un po’ a sorpresa, c’è Khvicha Kvaratskhelia.

Kvaratskhelia tra i quotati per il Pallone d’Oro

Il quotidiano britannico scrive del georgiano ex Napoli, che ha fatto il triplete col Psg arrivando a gennaio e segnando un gol anche in finale di Champions:

Dopo aver iniziato la stagione a Napoli, il georgiano può vantare la rara impresa di aver vinto due titoli nazionali – Serie A e Ligue 1 – nello stesso anno. E ha alzato la Champions League. Non male per un ragazzo che giocava nel Rustavi. Tutti conoscono le qualità di Kvaratskhelia da molto tempo; le sue capacità nell’uno contro uno e di rendersi pericoloso agli occhi dei portieri avversari. Figlio di un ex calciatore (anche se suo padre Badri giocava per l’Azerbaigian), il percorso di Kvaratskhelia verso la gloria potrebbe portarlo a vincere. Il 24enne ha fatto la differenza al Psg in Champions e non solo, portando la squadra a un livello superiore.

Tra gli altri, il Guardian fa i nomi più “scontati”, che si rincorrono già da diversi mesi:

Mohamed Salah: George Weah rimane l’unico africano a vincere il premio, ma il Salah dell’ultima stagione potrebbe farcela. Ha segnato 29 gol e fornito 18 assist, guidando il Liverpool alla vittoria della Premier League. Per lui potrebbe essere l’ultima occasione, visti i suoi 33 anni.

Ousmane Dembélé: a 28 anni, sta dimostrando quello che si intravedeva quando fu preso dal Barcellona. In Francia, al Psg, è sembrato più a suo agio. Ha segnando 21 gol in 29 presenze in Ligue 1.

Raphinha: ricordate quel tizio che salvò il Leeds dalla retrocessione? Bene, ora è un serio contendente al Pallone d’Oro, cosa particolarmente strana dato che 12 mesi fa il Barcellona avrebbe voluto cederlo. Con Hansi Flick è diventato un calciatore chiave per il club. Sono 34 le reti in tutte le competizioni quest’anno.

Lamine Yamal: ci sono poche certezze nella vita, ma se Lamine Yamal non vincerà il Pallone d’Oro quest’anno, lo farà sicuramente in futuro. Il 17enne è un talento generazionale, già pieno di trofei. Nessuno difensore vuole giocare contro di lui.

Kylian Mbappé: attualmente poco quotato da alcuni bookmaker, Mbappé conserva però ancora molti ammiratori; è arrivato sesto lo scorso anno per il Pallone d’Oro e nessuno di quelli che sono finiti sopra di lui sono quotati quest’anno. Certo, il suo primo anno al Real Madrid può essere classificato come dimenticabile. Ha vinto la Supercoppa europea e la Coppa Intercontinentale. Ha segnato 31 gol in Liga in 34 presenze.