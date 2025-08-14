Mastantuono è tra i dieci giocatori più costosi del Real Madrid che lo ha pagato 63,5 milioni (El Paìs)

Il Madrid ritrova un argentino 11 anni dopo Di Maria: «Mi sento più un attaccante». Lo aveva cercato anche il Psg. «Ho avuto la fortuna di parlare con Luis Enrique»

Franco Mastantuono è il nuovo che avanza nel calcio internazionale. Il Real Madrid è riuscito a ingaggiarlo per 63 milioni, strappandolo ad altri top club europei. A seguire ecco quanto si legge su El Paìs, nel giorno della sua presentazione con i blancos.

Mastantuono ha stregato le big d’Europa: lo voleva anche Luis Enrique

“Il Real Madrid non aveva un giocatore argentino in rosa da 11 anni, da quando Ángel Di María se n’è andato nel 2014. Una statistica sorprendente per un club rifondato da Alfredo Di Stéfano, la cui colonia argentina è la seconda più grande della sua storia”.

“Con i capelli biondo platino tagliati corti, questo giovane sembra essere sicuro di sé e sereno. Queste le parole da lui pronunciate: «Sono un calciatore offensivo. Mi sento più un attaccante. Da bambino giocavo sempre come regista, ma ora gioco in un ruolo più offensivo, attaccando da destra. Mi è sempre piaciuto più concludere che passare»”.

“Il costo del suo ingaggio (63,2 milioni di euro, inclusi i 45 milioni di clausola rescissoria e le spese accessorie) lo colloca tra i dieci giocatori più costosi del Madrid, il che aumenta le aspettative per questo giovane. Xabi Alonso l’ha chiamato prima del suo arrivo. Mastantuono indosserà la maglia numero 30 su sua richiesta, come ha fatto al River Plate. Giocherà per la prima squadra nonostante sia sotto contratto con il Castilla. Questa circostanza non è da poco, poiché consente al club di avere ancora un posto libero due settimane prima della chiusura del mercato”.

“Il Real Madrid e Alonso hanno avuto la meglio su altri pretendenti. Ad esempio, il Psg, come ha ammesso lo stesso giocatore. «È vero che diverse squadre erano interessate a me. Il mio massimo rispetto per loro. Ho avuto la fortuna di parlare con Luis Enrique. È stato molto chiaro con me. Lo ringrazio e mi congratulo con lui per la vittoria di ieri sera in Supercoppa Europea», ha dichiarato l’argentino in modo conciso ma chiaro”.

“Dopo 64 partite, 10 gol e sette assist nell’anno e mezzo trascorso al River Plate, Franco Mastantuono affronta il salto europeo, un percorso a volte difficile. «Penso di essere pronto per questa prima fase, sarà facile. Nella Liga, mi piace molto il gioco posizionale e tattico. Penso che possa aiutarmi. Il ritmo in Europa è più alto. Spero di riuscire a inserirmi rapidamente»”.

