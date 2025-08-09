Marsiglia-Aston Villa 3-1: Emery e De Zerbi si scontrano in campo, interviene la sicurezza VIDEO
Come documentato dai numerosi video social i due allenatori si sono scontrati sul finire di gara costringendo la sicurezza a intervenire
Vittoria 3-1 del Marsiglia contro l’Aston Villa per l’ultima amichevole estiva. Si chiude così la preparazione del club che venerdì comincerà il campionato. Doppietta di Aubameyang e Greenwood per i padroni di casa e McGinn che ha accorciato le distanze per l’Aston Villa
A fare notizia però sono stati i due allenatori, Unai Emery e Roberto De Zerbi che si sono scontrati a viso aperto nel finale di gara arrivando testa a testa, come documentato dai diversi video sui social. Come riporta Radio Montecarlo Sport i due staff sono intervenuti per cercare di calmare gli allenatori e alla fine è arrivata anche la sicurezza.
