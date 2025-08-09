Marsiglia-Aston Villa 3-1: Emery e De Zerbi si scontrano in campo, interviene la sicurezza VIDEO

Vittoria 3-1 del Marsiglia contro l’Aston Villa per l’ultima amichevole estiva. Si chiude così la preparazione del club che venerdì comincerà il campionato. Doppietta di Aubameyang e Greenwood per i padroni di casa e McGinn che ha accorciato le distanze per l’Aston Villa

A fare notizia però sono stati i due allenatori, Unai Emery e Roberto De Zerbi che si sono scontrati a viso aperto nel finale di gara arrivando testa a testa, come documentato dai diversi video sui social. Come riporta Radio Montecarlo Sport i due staff sono intervenuti per cercare di calmare gli allenatori e alla fine è arrivata anche la sicurezza.

De Zerbi et Emery voulaient refaire cette scène ou quoi ? pic.twitter.com/OhFDFHeuaJ — 〽 (@CookedByRR) August 9, 2025

😲🔥 FIN DE MATCH TRES TENDUE AU VELODROME ! 👀 Ça chauffe entre De Zerbi et Unai Emery !https://t.co/m6PojPuJWe pic.twitter.com/wbKiTzZCwx — RMC Sport (@RMCsport) August 9, 2025