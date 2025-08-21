Il Corsport: la decisione è arrivata dopo la visita specialistica sostenuta ieri in Belgio: Lui sui social: “Purtroppo sono cose che capitano e gli infortuni fanno parte del gioco”

Lukaku non si opererà (il ricordo di Van Basten è ancora vivo)

Romelu Lukaku non si opererà, scrive anche il Corriere dello Sport. Gli interventi chirurgici non sono la panacea. Fu un intervento chirurgico a porre fine alla carriera di Van Basten. Le terapie conservative hanno i loro tempi ma spesso, soprattutto in infortuni complessi come quello del distacco del retto femorale, sono più efficaci e meno rischiose.

Prosegue il Corriere dello Sport:

La decisione è arrivata dopo la visita specialistica sostenuta ieri in Belgio, che ha chiarito la gravità della lesione muscolare alla coscia sinistra rimediata nell’ultima amichevole di Castel di Sangro contro l’Olympiacos. Per il centravanti belga si tratta dell’infortunio più serio della carriera, e anche del più beffardo: per la prima volta dopo anni aveva completato l’intera preparazione estiva con la squadra, pronto a ripartire con continuità. Lo stop sarà comunque lungo. Big Rom ha iniziato il percorso riabilitativo che lo terrà lontano dal campo per circa tre mesi, costringendolo a saltare la prima parte di stagione e a restare fuori dalla lista Champions per la prima fase.

Rom, dal canto suo, non ha perso il sorriso. Con un post su Instagram ha voluto ringraziare chi gli è stato vicino in questi giorni difficili: «Grazie a tutti per i messaggi degli ultimi giorni. Apprezzo il vostro supporto. Purtroppo sono cose che capitano e gli infortuni fanno parte del gioco. Per grazia di Dio mi sento bene. Ho sempre una mentalità positiva, qualunque cosa accada. Ci vediamo presto». Un segnale che racconta bene il carattere di Lukaku, abituato a rialzarsi di fronte alle difficoltà.

