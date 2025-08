Lookman non si allena e l’Atalanta pensa di punirlo: può sospendergli lo stipendio (Gazzetta)

"Se a scadenza di mercato il giocatore non viene trasferito, in assenza di causa pendente il club può adottare anche altri provvedimenti, come collocarlo fuori rosa"

La telenovela che riguarda Ademola Lookman è sempre più il caso dell’estate. L’attaccante nigeriano non si allena con l’Atalanta, vuole l’Inter ma è in corso un vero e proprio braccio di ferro con il club orobico. A seguire quanto riportato da Gazzetta.it, con tutti gli aggiornamenti sulla vicenda e su cosa può succedere nei prossimi giorni.

Lookman, l’Atalanta vuole punirlo: stipendio sospeso?

“Lo scontro prosegue. Lookman che diserta gli allenamenti da una parte, l’Atalanta da un’altra, col club che al momento può davvero poco, se non assistere passivamente alla condotta del nigeriano. L’avvocato Eduardo Chiacchio, uno dei più noti esperti di diritto sportivo, ci aiuta a capire cosa può succedere in questi casi. «Per quanto previsto dall’accordo collettivo, il calciatore che non si presenta per svolgere le prestazioni professionali, può subire da parte della società una vertenza con richiesta di riduzione dei compensi contrattuali dinanzi al competente collegio arbitrale – spiega Chiacchio -. C’è quello di Serie A, di B, di C, anche di D. Nel caso in cui venga reiterata l’assenza, la società può proporre al collegio arbitrale anche la riduzione dei compensi nella misura massima e, in caso di ulteriore persistenza dell’inadempimento, anche la risoluzione del contratto»”.

“Risoluzione del contratto che ovviamente non è una soluzione praticabile nello scontro in corso, visto che sarebbe un grande favore a Lookman. Se a scadenza di mercato il giocatore non viene trasferito, in assenza di causa pendente il club può adottare anche altri provvedimenti, come collocarlo fuori rosa, pur dovendogli mettere a disposizione tutti gli strumenti idonei per allenarsi, seppur non con la prima squadra. Poi dipende sempre dalla decisione del collegio arbitrale che può disporre il reintegro”.