L’Inter vuole spendere 50 milioni per Lookman, ma non sarebbe meglio investirli su un difensore centrale? (Gazzetta)

Vocalelli: Lookman sarebbe il quinto attaccante, ci sono già Bonny e Pio Esposito. L'Inter ha bisogno di un Bremer considerando gli anni di Acerbi e De Vrij

L’Inter vuole spendere 50 milioni per Lookman, ma non sarebbe meglio investirli su un grande difensore? (Gazzetta)

La Gazzetta dello Sport, con Alessandro Vocalelli, si pone una domanda sul mercato dell’Inter. Il club nerazzurro pare che stia provando in ogni modo a portare a casa Lookman, l’Inter sarebbe disponibile a spendere 50 milioni che per il calciomercato italiano (un mercato da poveracci) rappresentano una cifra enorme. Ma l’Inter gli attaccanti li ha. Ne ha quattro. Invece ha lacune non indifferenti in difesa. E allora perché Marotta sta cercando il quinto attaccante invece di assicurarsi un difensore centrale degno di questo nome?

L’Inter ha già Bonny e Pio Esposito dietro Lautaro e Thuram

Ecco cosa scrive Vocalelli:

Fermo restando, come detto, che Lookman è un ottimo, quasi un grande calciatore, la domanda è “tecnica”: ma siamo sicuri che sia questa la priorità dell’Inter? Nel senso che i nerazzurri hanno avuto un evidente problema dietro a Lautaro e Thuram. Né Taremi e né Arnautovic hanno rappresentato alternative tali da poter consentire ai due titolari di tirare un po’ il fiato. Ora però la situazione è radicalmente cambiata. Perché Bonny ha dimostrato di potersi candidare ad essere un’alternativa credibile e Pio Esposito si è guadagnato stima e spazio. Però, ed è l’obiezione, con Lookman si può provare anche con il tridente. Verissimo, ma non è detto che non si possa fare appunto con Bonny o con Esposito – che sono due generosi – e comunque da trequartista potrebbero continuare a giocare Mkhitaryan o magari Frattesi, che giustamente ambisce ad avere più spazio. E comunque con quei 50 milioni l’Inter potrebbe cautelarsi in altre zone del campo. Ad esempio andando a prendere un grande centrale difensivo, considerando l’età non più verdissima di Acerbi e i 33 anni e mezzo di De Vrij. Insomma, siamo sicuri che l’Inter ha più bisogno di Lookman piuttosto che di… un Bremer?