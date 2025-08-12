Kelly Doualla rinuncia ai Mondiali di Tokyo. L’allenatore: «Deve staccare la spina e andare a scuola»

Kelly Doualla rinuncia ai Mondiali di Tokyo. Arriva la decisione definitiva da parte dell’atleta, con le motivazioni che vengono spiegate dal suo coach, Walter Monti. A seguire quanto scritto da Gazzetta.it sull’argomento.

Kelly Doualla dice no ai Mondiali

“Il dibattito è chiuso: Kelly Doualla rinuncia alla possibile partecipazione con la 4×100 azzurra ai Mondiali di Tokyo (13-21 settembre). La 15enne lombarda, 11”21 stagionale sui 100 (seconda prestazione italiana assoluta dell’anno) e nella specialità, recente oro agli Eyof di Skopje e agli Europei under 20 di Tampere, dove domenica con le compagne ha trionfato anche nella staffetta veloce, ha comunicato il suo “no, grazie” ai vertici federali tramite l’allenatore Walter Monti”.

“Alla decisione si è arrivati dopo una serie di consultazioni che la ragazza, nelle ultime ore – una volta rientrata nella sua Sant’Angelo Lodigiano – ha avuto con i genitori in primis e con il coach stesso. Il presidente Stefano Mei e il dt Antonio La Torre, nei giorni scorsi, avevano espresso parere favorevole all’eventuale coinvolgimento, invitandola alla partecipazione. «Ma la porteremo solo se sarà convinta al 100% -aveva detto lunedì La Torre -: credo che quello giapponese potrebbe essere un periodo formativo, ma so bene che Monti, a ragion veduta, è contrario»”

Leggi anche: Kelly Doualla: «L’urlo dopo il traguardo? Avevo promesso a mio fratello che avrei esultato almeno una volta»

“Se l’eventualità era più che giustificabile da un punto di vista tecnico, l’allenatore in effetti si è sempre detto poco propenso: «La decisione – spiegava da tempo – dovrà essere presa collegialmente, da lei in testa, poi dai suoi genitori, dallo staff federale, dal sottoscritto e dal fisioterapista Tabone che l’ha fatta rinascere. Sul piatto tanti fattori: età, relative conseguenze e necessità di staccare la spina dopo mesi tanto intensi prima della ripresa dalla scuola (Kelly frequenta il liceo scientifico sportivo)»”.