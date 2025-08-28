La Juve non è più quella di una volta, l’Inter col Psg sembrava una squadra dei papà: Athletic fa a pezzi le italiane

Dell'Atalanta dice: “È troppo esaltata, visto che ha Juric”. La prima favorita è il Psg davanti a Barcellona, Real Madrid, Liverpool, Bayern

È evidente che la Juve non sia più quella di un tempo in Champions. Pur avendola vinta solo una volta (1996 ndr), i bianconeri sono sempre stati considerati come dei possibili vincitori o comunque come una squadra dalle caratteristiche vincenti. Sempre. Ad oggi, nella speciale classifica stilata dal The Athletic di cui abbiamo già scritto, fa impressione vedere la Juventus 13esima su 36 con questa dicitura: “Non è più la forza che era. Si è qualificata per la Champions League all’ultima giornata, piazzandosi quarta in Serie A, mentre l’anno scorso ha perso contro il Psv”.

Anche l’Inter, uscente finalista, esce di molto dai primi 5 e anche dalla top ten. Sul quotidiano si legge che “contro il Psg in finale sembrava esserci l’Esercito dei Papà” (serie tv comica anni ’80, si tratta dunque di una caricatura ndr). L’Atalanta è diciottesima e considerata “troppo esaltata considerando che è una squadra allenata da Ivan Juric, che ha vinto due delle sue 16 partite alla guida del Southampton la scorsa stagione”.

“11. Inter

Solo pochi mesi fa l’Inter era in finale di Champions League, ma la prospettiva di un bis sembra remota. Quella sera il Psg ha fatto sembrare l’Inter un esercito di papà, anche se la partenza dell’allenatore Simone Inzaghi non è stata seguita da uno smantellamento della rosa. Il nuovo allenatore Cristian Chivu ha aggiunto qualche volto più giovane, ma l’Inter rimane una grande incognita a causa di quel cambio di panchina.

13. Juventus

Non era la forza che era. Si è qualificato per la Champions League all’ultima giornata, piazzandosi quarto in Serie A, mentre l’anno scorso ha perso contro il Psv nella fase a eliminazione diretta dei play-off di Champions League. Difficile immaginare qualcosa di molto migliore sotto la guida di Igor Tudor, anche se Jonathan David e João Mario sono delle buone aggiunte.

18. Atalanta

L’Atalanta è un po’ troppo esaltata, considerando che è una squadra allenata da Ivan Juric, che ha vinto due delle sue 16 partite alla guida del Southampton la scorsa stagione. Forse, ma è una squadra che ha costantemente sorpreso nelle competizioni europee negli ultimi anni. La domanda è se riuscirà a farcela senza l’artefice del suo recente successo, Gian Piero Gasperini.”

Secondo Athletic, le cinque favorite per la Champions sono:

1. Paris Saint-Germain

I campioni in carica sono senza dubbio i favoriti per la riconferma del titolo, con l’allenatore Luis Enrique e la rosa della scorsa stagione ancora in squadra, a cui si sono aggiunti il ​​difensore Illia Zabarnyi e il portiere Lucas Chevalier. Sono stati smascherati dalle tattiche dirette del Chelsea al Mondiale per Club e hanno superato di misura diverse squadre inglesi nel 2024-25, quindi non sono infallibili. E poi, quanto sono affamati di vittorie?

2. Barcellona

Non vincono la competizione, né raggiungono una finale, da 10 anni, ma se continuano con la ridicola forma goleador della scorsa stagione (sono stati i migliori marcatori in Champions League e hanno segnato 102 gol nella Liga, 24 in più di chiunque altro), Lamine Yamal continua a essere brillante e rafforza un po’ la difesa, potrebbe essere il loro anno.

3. Real Madrid

Questa è la loro competizione. I 15 volte vincitori del torneo si presentano sempre in Champions League; potrebbero schierare la loro Under 16 e comunque qualificarsi per la fase a eliminazione diretta. L’anno scorso, però, sono stati travolti dall’Arsenal e hanno reagito a una stagione deludente nell’unico modo che conoscono: spendendo un sacco di soldi.

4. Liverpool

I campioni d’Inghilterra sono probabilmente i vincitori più probabili della Premier League. L’anno scorso hanno superato con calma le fasi iniziali, prima di essere piuttosto sfortunati pareggiando contro il Psg agli ottavi, ma la loro squadra ora è molto migliorata. Persino i loro giocatori di riserva sedicenni sono assolutamente brillanti.

5. Bayern Monaco

Intoccabile in Bundesliga e con uno dei migliori tre attaccanti d’Europa (Harry Kane, Luis Diaz e Michael Olise), il Bayern sembra un po’ debole al momento, come ha affermato Kane la scorsa settimana. Sebbene le sue credenziali per la fase a eliminazione diretta siano indiscutibili, è difficile sostenere che questa squadra e il tecnico Vincent Kompany possano portarli fino in fondo.