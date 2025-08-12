Il Siviglia ha solo 12 giocatori per la prima col Bilbao, se dovesse cedere Juanlu al Napoli dovrebbe prendere uno svincolato

As scrive "Il Siviglia non può fare acquisti a colpa della mancanza di fondi e del fatto che il tetto salariale non è stato ampliato con alcuna cessione prima del 30 giugno"

Le difficoltà riscontrate dal Siviglia possono ripercuotersi sulla trattativa per Juanlu Sanchez col Napoli. Infatti, secondo quanto riportato da As, al momento il club andaluso ha solo dodici giocatori da poter impiegare nella gara che aprirà la Liga contro l’Athletic Bilbao nel prossimo weekend. Appare dunque impossibile che per ora possa esserci l’ok alla cessione. Il discorso sarà rinviato a fine mercato. La soluzione non può essere quella di fare nuovi acquisti nei prossimi giorni, in quanto gli andalusi hanno già ampiamente superato il tetto salariale. A seguire ciò che si legge dal noto media spagnolo.

Il Siviglia con soli 12 giocatori, si complica la cessione di Juanlu

“Con il tetto salariale ampiamente superato, il Siviglia sta valutando di non ingaggiare nessuno prima del debutto in campionato di domenica contro l’Athletic a San Mamés, il che li lascerebbe con soli 12 giocatori della prima squadra. Nyland; Carmona, Marcao, Kike Salas, Pedrosa; Gudelj, Agoumé, Sow; Lukebakio, Peque e Isaac. Juanlu e una schiera di giocatori della squadra riserve aspetterebbero sulla panchina. Nonostante questo scenario anche Marcao e Pedrosa continuano a essere etichettati come in vendita”.

“Questa è la drammatica prospettiva per il Siviglia se non ci saranno novità sulle cessioni nei prossimi giorni e, inoltre, a patto che non si verifichino ulteriori infortuni in una squadra che è priva di Ejuke, Idumbo, Vargas (che non ha nemmeno un numero), Nianzou, Ramón Martínez e Badé a causa di vari acciacchi”.

Leggi anche: Napoli, possibile ritorno di fiamma per Elmas. Ripresi i contatti per Juanlu (Di Marzio)

“Occhio alla prospettiva di una cessione imminente di Juanlu al Napoli, che non si è ancora concretizzata. Se riuscissero a cedere il giovane terzino o Loic Badé, per il quale sono in corso trattative con il Bayer Leverkusen prima di sabato, non resterebbe che ingaggiare giocatori svincolati. Tra questi ultimi, curiosamente, figurano Rubén Vargas e Akor Adams, svincolati dal 30 giugno dopo essere arrivati nell’ultima sessione invernale di calciomercato. La colpa è della mancanza di fondi e del fatto che il tetto salariale non è stato ampliato con alcuna cessione prima di quella data”.