Il ritorno di Elmas? Il Napoli lo vorrebbe in prestito (Corsport)

Il ritorno di Elmas? È un’idea di mercato di metà agosto. Il nord macedone è sempre al Lipsia dove non gioca mai. Lo scorso anno è tornato in Italia, al Torino, e ha segnato quattro gol in tredici partite. A settembre compirà 26 anni ma è inutile ragionare sul futuro perché il Napoli lo vorrebbe sì ma in prestito. Pure il Torino gradirebbe un remake.

Scrive il Corriere dello Sport con Fabio Mandarini:

Giornata amarcord. Infinita. Jack va ma un altro pezzo del passato – e del terzo scudetto – potrebbe tornare: Elif Elmas, 25 anni, il macedone che Spalletti definiva, «la luce dei miei occhi», e che per Conte potrebbe essere ciò che non è stato Ndoye: un jolly da impiegare in mediana, sulla trequarti e da esterno offensivo. Proprio come nella trionfale stagione 2022-2023. Lui ha tutto ciò che serve: forza fisica, gol, assist, esplosività, intensità nella fase di non possesso. Il Napoli vorrebbe prenderlo in prestito dal Lipsia, il club a cui l’ha ceduto a dicembre 2023. Lo ha trattato a lungo anche il Torino, dove ha giocato da gennaio a giugno, ma il ds Manna lo ha messo nei radar sin dalla scorsa sessione invernale di mercato: non c’era la casella libera per tesserare un extracomunitario. Ma ora c’è. E lui, tornerebbe di corsa.

L’idea Elmas a Napoli preoccupa il Torino (La Stampa)

Anche a Torino lo rivorrebbero e sono preoccupati per questo ritorno di fiamma col Napoli. Anche perché con Cairo è impossibile che i granata partecipino a qualsiasi tipo di asta. La Stampa aggiunge che Elmas guadagna tre milioni netti.

Scrive La Stampa:

Se nel calciomercato si potesse dar retta soprattutto ai sentimenti, oggi Eljif Elmas sarebbe già tornato al Torino. Anzi, non se ne sarebbe mai andato. Le trattative invece sono calcolo, rischio, conti e a volte anche fregature. Ma soprattutto soldi.

Il Lipsia chiedeva 17 milioni, adesso è pronto ad abbassare le pretese per liberarsi dell’ex del Napoli che nella pre-season ha giocato appena 45’ contro l’Atalanta e in una posizione non sua, oltre che un test con le seconde e terze linee. È il primo passo per sedersi al tavolo con i granata. Elmas aspetta e spera, spinge per la soluzione italiana, per tornare in un ambiente in cui si è trovato bene e gli garantirebbe un ruolo da protagonista: gliel’ha promesso. La settimana prossima le parti si rivedranno per cercare la quadra economica, ma affinché i pianeti si allineino c’è bisogno di uno sforzo da parte di tutti. E che nel frattempo non arrivino offerte da parte di qualche big. Il classe 1999 è una nuova idea del Napoli e se affondasse il colpo per riprenderlo metterebbe il Torino in fuorigioco. Elmas non ha mai dimenticato le 4 stagioni in azzurro.