Il Napoli vince in scioltezza 4-0 contro il Sorrento
Dopo la vittoria di ieri contro il Girona, gli azzurri si impongono anche contro il club di Serie C. A segno Lucca, McTominay, Hasa e Lukaku.
Il Napoli vince in scioltezza 4-0 contro il Sorrento (lo scorso anno 14esimo nel girone C di Serie C) per l’amichevole mattutina a Castel di Sangro, dopo la vittoria di ieri contro il Girona. Antonio Conte ne cambia dieci rispetto ai titolari che hanno affrontato il club spagnolo, solo David Neres l’unico titolare in entrambi i match.
Il Napoli vince 4-0 contro il Sorrento in amichevole
Le formazioni scese in campo dal primo minuto sono state le seguenti:
Napoli (4-3-3): Milinkovic-Savic; Mazzocchi, Beukema, Marianucci, Spinazzola; Hasa, Gilmour, McTominay; Neres, Lucca, Lang.
Sorrento (3-5-2): Del Sorbo; Solcia, Di Somma, Fusco; Paglino, Cangianiello, Franco, Cuccurullo, Colombini; D’Ursi, Plescia.
Il primo gol azzurro è arrivato al 12esimo con un colpo di testa di Lorenzo Lucca di testa su cross dalla sinistra di Spinazzola. Pochi minuti più tardi, pericoloso il tiro a giro di Hasa, ma Del Sorbo ci arriva e mette palla in corner.
Il 2-0 del Napoli è firmato da Scott McTominay, che segna con un destro rasoterra sul secondo palo, dopo un passaggio a centrocampo da parte di Marianucci.
Poco prima di concludersi la prima metà di gioco, Gilmour va vicino al terzo gol con un tiro da fuori, ma Del Sorbo è bravo a deviare il pallone in corner.
Dopo i primi 45 minuti, Neres lascia il posto a Zanoli per la sua ultima presenza in azzurro.
Al 70esimo altri cambi per il Napoli: entrano in campo Lukaku, Obaretin, Vergara e Contini al posto di Lucca, Spinazzola, Beukema e Milinkovic Savic.
La terza rete arriva cinque minuti più tardi. Bello stop di palla di Vergara, che col destro crossa per Luis Hasa; il centrocampista ex Juventus tira e spiazza il portiere.
Per gli ultimi dieci minuti di gara entra Coli Saco proprio al posto Hasa, che si è reso protagonista di una buona prestazione.
All’85esimo il 4-0 del Napoli firmato da Romelu Lukaku: azione guidata da McTominay, che passa palla a Zanoli; il terzino, dalla fascia destra, crossa in mezzo rasoterra per l’attaccante belga che deve solo mettere il pallone in porta.
L’ultimo cambio azzurro è Ambrosino, che entra al posto di Noa Lang.