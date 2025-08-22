Il Napoli cerca i due scudetti consecutivi che non riuscirono nemmeno a Maradona (Mundo Deportivo)

Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo in un articolo firmato da Adrià Masdéu, il Napoli si appresta a vivere una stagione cruciale, sospeso tra il peso della propria storia e l’ambizione di scriverne una nuova pagina. La squadra di Antonio Conte, dopo il trionfo in campionato, punta a consolidare la propria supremazia nonostante le incognite legate all’infortunio di Lukaku e a un’estate di mercato intensa che ha portato in azzurro nomi di spessore come Kevin De Bruyne. L’obiettivo? Secondo la testata spagnola: «riuscire in ciò che nessun club del Sud Italia è mai riuscito a fare finora, vincere due campionati consecutivi».

Il Napoli sogna il bis: tra il ricordo di Maradona e la sfida del futuro

Adrià Masdéu scrive: «Il passato del club resta ben vivo nella memoria dei tifosi. Nemmeno l’epoca d’oro di Diego Armando Maradona riuscì a garantire una tale continuità, visto che gli scudetti arrivarono nel 1987 e nel 1990, separati da tre anni. Dopo una stagione 2023-2024 deludente, che ha visto la squadra restare fuori dalle competizioni europee, il Napoli ha lavorato con determinazione sul mercato estivo per non ripetere gli stessi errori e rinforzare tutti i reparti. L’arrivo di Kevin De Bruyne si aggiunge a una serie di innesti come Miguel Gutiérrez, Milinkovic-Savic, Beukema, Lorenzo Lucca e Noa Lang, mentre lo staff tecnico guidato da Conte mantiene intatta l’ossatura del progetto che ha riportato il club alla gloria».

Lukaku ko, ma Conte resta ottimista:

Mundo Deportivo conclude sull’infortunato: «Tuttavia, non è tutto positivo. L’infortunio di Romelu Lukaku, pedina fondamentale nell’attacco del Napoli, genera incertezza sui primi mesi della stagione. Ciononostante, la squadra affronta questo ostacolo con ottimismo e con una rosa forte che unisce talento, esperienza ed energie nuove. Tra l’attesa dei tifosi e la pressione di difendere il titolo, il Napoli si prepara a dimostrare di non essere solo capace di raggiungere la vetta, ma anche di mantenerla e scrivere un nuovo capitolo storico nel calcio italiano».