Il Napoli pensa in grande e il mercato lo conferma (So Foot)

Con Antonio Conte al timone, i partenopei sono intenzionati a fare un passo avanti e a rendere lo scudetto non solo un sogno ma la norma.

Il Napoli, una volta considerata bella ma non vincente, è passata allo step successivo con due scudetti in tre anni e la grande campagna di calciomercato estiva che ha legittimato le ambizioni della squadra di Antonio Conte. Una forza riconosciuta sia in Italia, sia soprattutto all’estero. Ne parla So Foot.

Napoli è ormai una big del calcio italiano

“Con la vittoria del secondo scudetto in tre anni, il Napoli si è affermato come una delle big del calcio italiano, accanto ai tradizionali giganti del nord come Juve, Inter e Milan. Con Antonio Conte al timone, i partenopei sono intenzionati a fare un passo avanti e a rendere lo scudetto non solo una parentesi magica, ma la norma. A Napoli, più che altrove, le cose raramente vanno come previsto. Come dice il proverbio napoletano “Storta va, deritta vene“. Il Napoli da qualche anno ha preso posto al tavolo delle grandi, senza imbarazzi o complessi”.

De Laurentiis, subito dopo aver vinto il quarto titolo, è riuscito a convincere Antonio Conte a restare in azzurro. L’ha fatto promettendo un mercato importante. Promesse poi rispettate. So Foot a tal proposito prosegue.