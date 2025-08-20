Il mercato dell’Inter è come la tela di Penelope: ora mollano Lookman per Koné (sempre che lo prendano)

Nicolò Schira, sulle pagine de Il Giornale, scrive a proposito di Lookman:

“Il mercato dell’Inter inizia ad assomigliare sempre più sinistramente alla tela di Penelope. Evidentemente qualcosa nella semina dev’essere andata storta. Anche perché dopo un’estate a rincorrere un attaccante di fantasia che potesse dare imprevedibilità alla manovra, saltando l’uomo e creando superiorità numerica negli ultimi 30 metri, appare inverosimile e poco logica la mossa di mollare la presa per Lookman per puntare tutte le fiches o quasi su un centrocampista con caratteristiche difensive tipo Manu Konè della Roma. Ammesso (e non concesso) che poi i giallorossi diano il via libera alla cessione del francese.”

E ora Lookman, senza Inter…

Ora cosa riserva il futuro a Lookman? “Il nigeriano sarebbe stato sedotto e abbandonato. Condizionale d’obbligo in una telenovela che dovrebbe regalare altre puntate avvincenti nei prossimi giorni. Ieri mattina dopo 15 giorni d’assenza il numero 11 si è ripalesato a Zingonia per sostenere una seduta d’allenamento individuale (rimarrà a parte fino alla fine della finestra di mercato). Bocche cucite all’uscita del centro sportivo, tanto da non essersi neppure fermato con quei tifosi nerazzurri che gli chiedevano un selfie.

Lookman, infatti, non ha cambiato idea: nei suoi piani c’è il desiderio di andare via da Bergamo. Già, ma dove? In cuor suo aveva scelto l’Inter e a meno di un ritorno di fiamma nei prossimi giorni, dovrà trovare un’altra soluzione. Magari l’Atletico o l’Arsenal, visto che entrambe l’avevano corteggiato nelle scorse settimane quando Ademola aspettava solo l’Inter.”

